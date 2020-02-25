Тони Кроос рассказал о переговорах с "Ливерпулем"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что в 2014 году вел переговоры о своем трансфере в "Ливерпуль".

По словам игрока сборной Германии, который тем летом как раз отправился из "Баварии" в "Реал", его активно зазывал в "Ливерпуль" бывший нападающий "красных" Луис Суарес.



"Не сказать, что это были такие уж прямые переговоры об условиях сделки, но они предложили мне рассказать больше об их клубе и все такое".



"Забавная вещь в том, что Суарес в любом случае уже собирался уходить в "Барселону", — сообщил Кроос The Athletic.



Также Тони вспомнил об интересе "Манчестер Юнайтед", который начал к нему подбираться еще по ходу сезона 2013/14.



"Дэвид Мойес приезжал увидеться со мной, и мы по сути договорились о контракте. Но затем Мойеса уволили и пришел Луи Ван Галь, что усложнило ситуацию".



"Луи хотел получить время, чтобы создать свой проект. "Юнайтед" долгое время не выходил на связь, и я начал сомневаться. Затем начался Чемпионат Мира, и позвонил Карло Анчелотти. Вот и все", — добавил Кроос.