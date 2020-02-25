Анонс матча "Челси" — "Бавария"
"Челси" возьмет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов домашним матчем против лидирующей в Бундеслиге "Баварии".
В первые месяцы сезона у "Баварии" не все было гладко, и мюнхенцам даже пришлось уволить главного тренера, однако сейчас они снова играют в полную силу и вернулись на вершину Бундеслиги.
"Бавария" вышла в плей-офф как победитель своей группы, в рамках которой немецкая команда учинила разгром на поле "Тоттенхэма" — 2:7. Как раз "Тоттенхэм" был последним соперником "Челси" в Премьер-Лиге, и "синие" справились со своей задачей — 2:1.
- Это будет повторение финала Лиги Чемпионов 2012 года, когда "Челси" выиграл по пенальти 4:2 на "Альянц Арене".
- В четырех последних встречах этих команд во всех соревнованиях было забито 17 голов — в среднем по 4.25 за игру.
- При текущем формате "Челси" выходил в плей-офф Лиги Чемпионов в 14 сезонах из 17 с 2003/04. Только "Реал", "Барселона" и как раз "Бавария" делали это чаще. Однако "синие" не продвигались дальше 1/8 финала с кампании 2013/14.
- "Бавария" вышла в плей-офф Лиги Чемпионов 12-й сезон подряд — только "Реал" (23) и "Барселона" (16) имеют более продолжительные серии.
- "Бавария" преодолевала 1/8 финала Лиги Чемпионов в семи из восьми предыдущих сезонов, единственную осечку допустив против "Ливерпуля".
- "Бавария" набрала максимум очков и имела разницу мячей +19 на групповом этапе — лучший результат для данной фазы соревнованиях всех времен. Правда, ни одна из шести предыдущих команд, выигравших все свои матчи в группе, не поднимала в том же сезоне трофей.
- В четырех последних двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов "Челси" все четыре раза вылетал и даже не одержал ни одной победы из восьми возможных.
- "Челси" выиграл только один из шести последних матчей Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" — 2:1 против "Лилля" в декабре.
- С поражения в финале 2012 года "Бавария" выбивала английские команды из Лиги Чемпионов в четырех случаях из пяти.
- "Челси" и "Бавария" больше всех забили голов со стандартов на групповом этапе — по пять, включая по три после угловых.
- Как игрок главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард забил три гола в четырех матчах Лиги Чемпионов против "Баварии". Он же участвовал в серии пенальти 2012 года.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 10 голов, всего лишь во второй раз в карьере достигнув двузначных показателей в этом турнире. Но в плей-офф поляк не может отличиться уже 597 минут.
"Челси" все еще вынужден обходиться без полузащитников Нголо Канте и Кристиана Пулишича. Каллум Хадсон-Одои на пороге возвращения в строй, но во вторник не сыграет.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция
25.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
Зависит от того, каких инвалидов Лэмпс выпустит в старте.
Если в основе не будет педро и батшуаи, то пенсы 100% забьют
Если в раме будет Кабальеро, то 100% пропустят минимум 2. Если Кепа, то минимум 1 пропустят.
Надо играть в 3 цз, чтобы на фланге Алонсо бегал, тогда может даже больше 1го затолкают.
В сухом остатке голевая ничья 2-2 была бы хорошим результатом. Но верим в победу.
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Просто вперед Челси!
(ответить)
"лузерпулси"
кек
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Кстати, все равно не на главной.
(ответить)
Хоть вы и недоноски плешивые все же ИНГЛАНДЦЫ. За клуб пидаросов буду топить.
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Челси 1:0
У Баварии удаление
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Ну что я могу сказать. Пизда вам)
(ответить)
Ливерпуль изи раскидал этих днарей. Посмотрим как пенсы сыграют ехехе
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почему вротберальси боятся этих немощей с немеции?
бавария третий сезон просто днище лютое, я хз, сутулый должен просто спокойно на контричах сыграть и выиграть серию
баварка совсем не та, и она фаворит ток на бумаге
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Удачи Челси! За красивый футбол сегодня
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алга челси
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натуралы сегодня за Челси.
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Уверен, легко немцам не будет. Буду за Челси топить, желаю им удачи. Поддержим пенсов всем фаплом, кто против тот нейродегенераты, либо петух, либо канонир.
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Последние два матча Почтилси в ЛЧ. В след раз попадут в сезоне 23/24.
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