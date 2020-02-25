Анонс матча "Челси" — "Бавария"

"Челси" возьмет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов домашним матчем против лидирующей в Бундеслиге "Баварии".

В первые месяцы сезона у "Баварии" не все было гладко, и мюнхенцам даже пришлось уволить главного тренера, однако сейчас они снова играют в полную силу и вернулись на вершину Бундеслиги.



"Бавария" вышла в плей-офф как победитель своей группы, в рамках которой немецкая команда учинила разгром на поле "Тоттенхэма" — 2:7. Как раз "Тоттенхэм" был последним соперником "Челси" в Премьер-Лиге, и "синие" справились со своей задачей — 2:1.



- Это будет повторение финала Лиги Чемпионов 2012 года, когда "Челси" выиграл по пенальти 4:2 на "Альянц Арене".

- В четырех последних встречах этих команд во всех соревнованиях было забито 17 голов — в среднем по 4.25 за игру.

- При текущем формате "Челси" выходил в плей-офф Лиги Чемпионов в 14 сезонах из 17 с 2003/04. Только "Реал", "Барселона" и как раз "Бавария" делали это чаще. Однако "синие" не продвигались дальше 1/8 финала с кампании 2013/14.

- "Бавария" вышла в плей-офф Лиги Чемпионов 12-й сезон подряд — только "Реал" (23) и "Барселона" (16) имеют более продолжительные серии.

- "Бавария" преодолевала 1/8 финала Лиги Чемпионов в семи из восьми предыдущих сезонов, единственную осечку допустив против "Ливерпуля".



- "Бавария" набрала максимум очков и имела разницу мячей +19 на групповом этапе — лучший результат для данной фазы соревнованиях всех времен. Правда, ни одна из шести предыдущих команд, выигравших все свои матчи в группе, не поднимала в том же сезоне трофей.

- В четырех последних двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов "Челси" все четыре раза вылетал и даже не одержал ни одной победы из восьми возможных.

- "Челси" выиграл только один из шести последних матчей Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" — 2:1 против "Лилля" в декабре.

- С поражения в финале 2012 года "Бавария" выбивала английские команды из Лиги Чемпионов в четырех случаях из пяти.

- "Челси" и "Бавария" больше всех забили голов со стандартов на групповом этапе — по пять, включая по три после угловых.

- Как игрок главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард забил три гола в четырех матчах Лиги Чемпионов против "Баварии". Он же участвовал в серии пенальти 2012 года.

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 10 голов, всего лишь во второй раз в карьере достигнув двузначных показателей в этом турнире. Но в плей-офф поляк не может отличиться уже 597 минут.



"Челси" все еще вынужден обходиться без полузащитников Нголо Канте и Кристиана Пулишича. Каллум Хадсон-Одои на пороге возвращения в строй, но во вторник не сыграет.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция