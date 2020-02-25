Погба признал, что "Ливерпуль" заслуживает стать чемпионом

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что "Ливерпуль" абсолютно заслуженно лидирует в Премьер-Лиге.

Обыграв накануне "Вест Хэм" со счетом 3:2, "Ливерпуль" оказался всего в четырех победах от титула Премьер-Лиги.

Несмотря на давнее соперничество "Ливерпуля" и "Юнайтед", Погба вынужден признать, что в этом сезоне команда Юргена Клоппа на голову превосходит всех остальных.

"Они так сильно оторвались от остальных. Они не проиграли ни матча в лиге пока что. Они уже приложили одну руку к трофею Премьер-Лиги".

"Будучи игроками "Манчестер Юнайтед", их злейшего врага, мы не хотим, чтобы они завоевали титул. Мы не хотим, чтобы это делал кто-либо другой, кроме нас. Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперников, я должен сказать, что они заслуживают быть там, где находятся сегодня".

"Они еще лучше, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Чемпионов, и сезоном прежде, когда уступили в финале "Реалу", — сообщил Погба ESPN.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 13:00

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  1. osnovnoy2005 25.02.2020 13:43 # osnovnoy2005
    троху шарит в футболе

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  2. fc-oil 25.02.2020 13:29 # fc-oil
    Сейчас бы у какого-то не играющего ниггера брать вьюхи.

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  3. ko1obok 25.02.2020 13:22 # ko1obok
    счас бы у каждого лавочника вьюхи брать
    он бы ещё четыре тура подождал, прежде чем выдавать такое мнение

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  4. jack-4poker 25.02.2020 13:05 # jack-4poker
    и журналисты утаили, как он в красках расписал, какие портовые обрыганы хуесосы.

    Не благодарите.

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