Погба признал, что "Ливерпуль" заслуживает стать чемпионом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что "Ливерпуль" абсолютно заслуженно лидирует в Премьер-Лиге.
Обыграв накануне "Вест Хэм" со счетом 3:2, "Ливерпуль" оказался всего в четырех победах от титула Премьер-Лиги.
Несмотря на давнее соперничество "Ливерпуля" и "Юнайтед", Погба вынужден признать, что в этом сезоне команда Юргена Клоппа на голову превосходит всех остальных.
"Они так сильно оторвались от остальных. Они не проиграли ни матча в лиге пока что. Они уже приложили одну руку к трофею Премьер-Лиги".
"Будучи игроками "Манчестер Юнайтед", их злейшего врага, мы не хотим, чтобы они завоевали титул. Мы не хотим, чтобы это делал кто-либо другой, кроме нас. Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперников, я должен сказать, что они заслуживают быть там, где находятся сегодня".
"Они еще лучше, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Чемпионов, и сезоном прежде, когда уступили в финале "Реалу", — сообщил Погба ESPN.
25.02.2020 13:00
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Последние комментарии:
троху шарит в футболе
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Сейчас бы у какого-то не играющего ниггера брать вьюхи.
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счас бы у каждого лавочника вьюхи брать
он бы ещё четыре тура подождал, прежде чем выдавать такое мнение
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и журналисты утаили, как он в красках расписал, какие портовые обрыганы хуесосы.
Не благодарите.
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