Погба признал, что "Ливерпуль" заслуживает стать чемпионом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что "Ливерпуль" абсолютно заслуженно лидирует в Премьер-Лиге.

Обыграв накануне "Вест Хэм" со счетом 3:2, "Ливерпуль" оказался всего в четырех победах от титула Премьер-Лиги.



Несмотря на давнее соперничество "Ливерпуля" и "Юнайтед", Погба вынужден признать, что в этом сезоне команда Юргена Клоппа на голову превосходит всех остальных.



"Они так сильно оторвались от остальных. Они не проиграли ни матча в лиге пока что. Они уже приложили одну руку к трофею Премьер-Лиги".



"Будучи игроками "Манчестер Юнайтед", их злейшего врага, мы не хотим, чтобы они завоевали титул. Мы не хотим, чтобы это делал кто-либо другой, кроме нас. Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперников, я должен сказать, что они заслуживают быть там, где находятся сегодня".



"Они еще лучше, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Чемпионов, и сезоном прежде, когда уступили в финале "Реалу", — сообщил Погба ESPN.