Сэведж: "МЮ в трех приобретениях от борьбы за титул"

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что "Манчестер Юнайтед" достаточно совершить три качественных приобретения, чтобы в следующем сезоне стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

"Юнайтед" очень противоречиво проводит этот сезон, сочетая победы в больших матчах с неожиданными провалами против середняков и аутсайдеров. Однако Сэведжу кажется, что "красным дьяволам" не нужно много, чтобы достичь уровня двух лучших команд лиги.



"По ходу этого неровного для "Манчестер Юнайтед" бывало сложно заметить признаки выздоровления, однако они всего в трех приобретениях от борьбы с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".



"Это заявление может показаться чересчур громким как для команды, которая в этом сезоне проиграла "Кристал Пэлас", "Борнмуту", "Ньюкаслу", "Вест Хэму", "Уотфорду" и "Бернли". А их главный тренер Оле Гуннар Сульшер никогда не отдалялся больше, чем на одно поражение, от следующей волны "Оле — вон".



"Но выслушайте мою мысль — и пускай фанаты "Юнайтед" затем скажут, что я лаю не на то дерево".



"Если Сульшеру дать 250 миллионов фунтов, и он купит центрального защитника Калиду Кулибали, плеймейкера Джека Грилиш и Джейдона Санчо в атаку, тогда команда Сульшера в своем сильнейшем составе сможет составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".



"Прежде чем потянуться к клавиатуре и выразить свое несогласие, обратите внимание на факты. В этом сезоне "Юнайтед" трижды победил "Челси". Они дважды победили "Сити". Они победили "Тоттенхэм". И они единственная команда, сумевшая набрать очко против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге", — пишет Сэведж в своей колонке в Daily Mirror.

