Флик предупредил "Челси" насчет Левандовски
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик предупредил "Челси", что нападающий Роберт Левандовски находится в "форме всей своей жизни".
В 38 матчах этого сезона за свой клуб и сборную Польши 31-летний Левандовски забил 42 гола, включая 10 на групповой стадии Лиги Чемпионов.
Во вторник вечером Роберт выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" против "Челси", и Флик надеется, что его бомбардиру удастся огорчить команду Фрэнка Лэмпарда.
"В данный момент Роберт находится в форме всей своей жизни, он превосходно готов физически и полон уверенности".
"Он набрал отличный ход, и мы надеемся он сохранит свою форму на 1/8 финала против "Челси". Он очень важен для нас как лидер атак. Он может подвергать соперника давлению, и очень важно, что он играет с позитивным настроем".
"В данный момент он абсолютно великолепен, но в то же время он остается командным игроком, который отходит назад и отрабатывает в обороне. Я не знаю, как много голов он забил в этом сезоне без видимых усилий, но его результативность внушает", — цитирует Флика Daily Mail.
25.02.2020 11:00
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Последние комментарии:
Будем болеть за пенсосучек, удачи вам бастарды))
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он ещё живой там, ну ок
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размажет пенсов по полю как гавно по лопате
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отгрузит пенсам покер
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