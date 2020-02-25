Флик предупредил "Челси" насчет Левандовски

Роберт Левандовски Главный тренер "Баварии" Ханси Флик предупредил "Челси", что нападающий Роберт Левандовски находится в "форме всей своей жизни".

В 38 матчах этого сезона за свой клуб и сборную Польши 31-летний Левандовски забил 42 гола, включая 10 на групповой стадии Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером Роберт выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" против "Челси", и Флик надеется, что его бомбардиру удастся огорчить команду Фрэнка Лэмпарда.

"В данный момент Роберт находится в форме всей своей жизни, он превосходно готов физически и полон уверенности".

"Он набрал отличный ход, и мы надеемся он сохранит свою форму на 1/8 финала против "Челси". Он очень важен для нас как лидер атак. Он может подвергать соперника давлению, и очень важно, что он играет с позитивным настроем".

"В данный момент он абсолютно великолепен, но в то же время он остается командным игроком, который отходит назад и отрабатывает в обороне. Я не знаю, как много голов он забил в этом сезоне без видимых усилий, но его результативность внушает", — цитирует Флика Daily Mail.


Метки Бавария, Левандовски, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 11:00

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  1. kanoniru-poker 25.02.2020 11:50 # kanoniru-poker
    Будем болеть за пенсосучек, удачи вам бастарды))

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  2. alexomck 25.02.2020 11:36 # alexomck
    он ещё живой там, ну ок

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  3. j-silver 25.02.2020 11:36 # j-silver
    размажет пенсов по полю как гавно по лопате

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  4. g3ndalf 25.02.2020 11:09 # g3ndalf
    отгрузит пенсам покер

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