Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

"Ливерпуль" повторяет рекорд Премьер-Лиги по количеству побед подряд, Бруну Фернандеш утверждается лидером "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" снова не удается запрыгнуть в топ-4. Это некоторые из выводов по итогам сыгранного 27-го тура.





"Тоттенхэм" не может обойти "Челси"



Второй раз в течение двух месяцев команда Жозе Моуриньо получила шанс выйти на четвертое место, обыграв в очном противостоянии "Челси". Во второй раз она безоговорочно уступила, пусть в концовке "Стэмфорд Бридж" и пришлось волноваться.



Моуриньо, как и после "Лейпцига", объяснил игру команды потерями Харри Кейна и Сон Хен Мина. "Шпоры" остались без футболистов, забивающих половину их мячей, но проблема не только в этом. Тренер "Тоттенхэма" в такой ситуации настраивает подопечных на осторожную игру, но те на нее просто не способны. Победа над "Манчестер Сити" была важной, но большинство других встреч показали, что Моуриньо не имеет в распоряжении футболистов, способных плотно закрывать дверь у своих ворот. Потери в атаке важны, но, кажется, тренерский штаб лондонцев ищет вдохновение не в том месте.



У "Тоттенхэма" Моуриньо были неплохие матчи с командами более высокого или более низкого уровня, чем он сам, но встречи с себе равными ("Челси", "Манчестер Юнайтед") пока производят худшее впечатление.



"Бернли" может вернуться в Европу



События последних недель открыли шанс побороться за места в зоне Лиги Чемпионов нескольким командам, и в их числе "Бернли". Команда Шона Дайча разгромила дома "Борнмут" и теперь отстает от пятого "Манчестер Юнайтед" всего на четыре очка. "Бордовые" набрали 13 баллов в пяти последних встречах, сохранили три "клин-шита" и позволили "Лестеру", МЮ и "Арсеналу" набрать одно очко на троих.



Выездной "Борнмут" — угроза не самая большая, и результат субботней игры был ожидаемым. А вот подробности победы разочаровали любого нейтрального зрителя. Ассистенты Майка Дина, пользовавшиеся системой VAR, отменили сразу два гола "Борнмута". Оба решения были сомнительными, одно случилось при счете 0:0, другое — при счете 1:0 в пользу "Бернли". И даже хуже того: отменяя второй мяч "вишенок", арбитры назначили пенальти в их же ворота. Нет ситуации более неприятной — не только для болельщиков команды-жертвы, но и для арбитров.



Система VAR в этот уикенд в очередной раз была в центре внимания, испытывая остатки терпения у всех вовлеченных в игру.



"Ньюкасл" еще ждут проблемы



"Брайтон" в этом туре заработал третью подряд ничью, теперь на поле "Шеффилд Юнайтед". Команда Грэма Поттера остается без побед в новом году, зато дебютные три очка в 2020 были заработаны их принципиальными соперниками из "Кристал Пэлас".



"Орлы" дождались в гости "Ньюкасл" — единственную команду в Премьер-Лиге, которая атакует меньше. Единственный мяч Патрика Ван Анхольта принес команде Роя Ходжсона победу. "Ньюкасл" в то же время проиграл второй матч подряд. После феерических игр с "Челси" и "Эвертоном" удача начинает резко отворачиваться от подопечных Стива Брюса. У них еще есть семь очков преимущества перед аутсайдерами в зоне вылета, но команде очень нужен результат в матче с "Бернли", чтобы не растерять веру в критический момент сезона. Все успехи "Ньюкасла" в этом чемпионате держались на ней и оборонительной дисциплине.



"Лестер" не закончит выше третьего места



Арбитры VAR испортили впечатление от еще одного поединка, между "Лестером" и "Манчестер Сити". В очень похожих ситуациях они не проявили последовательность в решениях. Гости не получили пенальти в свои ворота после игры рукой Кевина Де Брюйне. Хозяева после игры рукой Денниса Прата пострадали. К их счастью, футболисты "Сити", кажется, бесповоротно разучились бить пенальти.



И все же итог встречи решил "чистый" мяч Габриэля Жезуса. "Манчестер Сити" снова был сильнее "Лестера", и субботний результат позволил "горожанам" укрепиться на второй позиции. Учитывая форму "лис" в последнее время, им, скорее, стоит переживать за сохранение третьего места. "Манчестер Сити" не отпустит статус "лучшего среди остальных".



Утешение для "Лестера": то, что Серхио Агуэро (он не забил пенальти) все еще позади Джейми Варди в гонке бомбардиров, несмотря на еще один безголевой матч форварда "лис". Варди упустили шанс открыть счет в поединке, как это было и в Манчестере. Впрочем, и тогда забитый мяч команде Брендана Роджерса не помог. При всех успехах "Лестера", "Ливерпуль" и "Сити" в очных матчах с ним показали, что находятся на другом уровне.



Фернандеш становится любимчиком "Олд Траффорд"



Факт: после появления Бруну Фернандеша в составе "Юнайтед" команда Оле Гуннара Сульшера не проигрывает. Нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в актив занести сложно, но после "Юнайтед" удалось одержать две подряд победы — над "Челси" и "Уотфордом". Фернандеш сделал вклад в оба результата.



"Юнайтед" ничем не превосходил "Уотфорд" в воскресенье ровно до того момента, пока не открыл счет в матче. Фернандеш заработал пенальти, а затем стал первым игроком "Юнайтед", забившим дебютный гол за клуб в Премьер-Лиге с "точки". И это было показательно. Португалец еще с матча против "волков" берет на себя инициативу и, похоже, не стесняется проявлять себя лидером в незнакомом коллективе.



Он также добавил голевую передачу на Мейсона Гринвуда и уже завоевал себе признание "Олд Траффорд".



"Арсенал" все еще сильнее "Эвертона"



Микель Артета и Карло Анчелотти почти одновременно вступили в должности в "Арсенале" и "Эвертоне", соответственно. Итальянец разницу сделал быстрее. Последние два месяца заставили смотреть на "Эвертон", как на команду, которая превосходит в уровне игры "Арсенал", застрявший в середине таблицы.



И все же "канониры" прибавили как раз к очной встрече с командой Анчелотти. Научившись избегать поражений, команда Артета начинает побеждать. Успех в игре с "Эвертоном" был для лондонцев вторым подряд — и это в два раза больше побед, чем было у Артеты до этого. Настолько открытый поединок мог иметь и другой итог, но футболисты "Арсенала" лучше реализовали свои шансы. Подтвердив главное: у них по-прежнему больше классе, чем у "Эвертона".



Возможность побороться за попадание в Лигу Чемпионов для мерсисайдцев — привилегия, но для "Арсенала" эта борьба остается обязательством. Команда Артеты сделала шаги в нужном направлении.



"Ливерпуль" повторил рекорд "Манчестер Сити"



Большинство своих матчей "Ливерпуль" проводит небезупречно, и даже победу над "Норвичем" в предыдущем туре нельзя назвать простой. Но матч с "Вест Хэмом" все равно выделялся на общем плане. Как минимум, потому что в понедельник команда Юргена Клоппа пропустила больше, чем в 11 встречах до этого.



Дэвид Мойес выбрал более решительную модель игр, чем в поединке с "Манчестер Сити" на прошлой неделе. "Вест Хэм" неплохо переходил в контратаки и был очень опасен на стандартах. По итогу, только ошибки лондонцев (в первую очередь — Лукаша Фабиански) позволили "Ливерпулю" избежать первого поражения в сезоне. Упущенный шанс Джаррода Боуэна уже при счете 3:2 подтверждал, что команда Клоппа столкнулась с одним из самых непростых испытаний в последнее время.



Она его преодолела — и это 18-я подряд победа "Ливерпуля" в чемпионате. Вопрос с чемпионством давно закрыт, и сейчас мерсисайдцы мотивируют себя отдельными рекордами. В субботу на "Викаридж Роуд" они могут установить новый, уже обойдя "Сити" по количеству одержанных подряд побед.



Иван Громиков специально для FAPL.ru