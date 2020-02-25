Клопп не ожидал, что "Ливерпуль" повторит рекорд "Сити" из 18 побед подряд

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не надеялся повторить рекорд "Манчестер Сити" из 18 побед подряд в Премьер-Лиги.

Обыграв накануне вечером "Вест Хэм" со счетом 3:2, "красные" повторили рекорд "Сити" по количеству побед подряд в Премьер-Лиге. То свое достижение "горожане" установили с августа по декабрь 2017. По словам Клоппа, это коллективная заслуга, включая фанатов.



"Я никогда не думал, что этот рекорд будет побит или повторен. Мы сделали это, и я не могу поверить, что это произошло, если честно".



"Мне многое понравилось сегодня вечером. Когда мы сравняли счет, стадион гремел".



"Что бы ни случилось в этом сезоне, это будет заслуга всех нас. Я не могу быть благодарнее или ценить больше поддержку, которую мы получаем. Пока что все хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Также Юрген заявил, что по-прежнему опасается "Сити".



"Вы видите, как "Сити" играет, и это такая команда из мирового футбола, которая способна выиграть все свои оставшиеся матчи. Поэтому нам нужно продолжать побеждать".



"Мы должны подготовиться к следующему матчу, в гостях у "Уотфорда". Важно не играть в блестящий футбол, а упорно работать. До тех пор, пока парни упорно работают, насчет остального я не переживаю, однако впереди еще длинный путь", — добавил Клопп.