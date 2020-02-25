Лэмпард готовится страдать против "Баварии"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил своих игроков, что тем придется страдать против "Баварии" в двух матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Безжалостно разделавшись с "Тоттенхэмом" на групповой стадии турнира, во вторник "Бавария" вернется в Лондон, чтобы сыграть на "Стэмфорд Бридж" с командой Лэмпарда.
Фрэнк отлично понимает, какого рода соперник достался "синим", и ожидает проблем даже дома.
"Важная часть моей работы заключается в том, чтобы объяснить игрокам необходимость показать свой максимальный уровень в обоих матчах. Мы должны убедиться, что готовы по всем параметрам".
"Бавария" невероятным образом играет с мячом. Они обладают рядом талантливых игроков, которые держат мяч и хорошо его используют. Если нам придется страдать, мы должны будем страдать. В этом заключается наша работа на эти два матча", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
25.02.2020 08:00
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Последние комментарии:
Коме он челси
Коме он Лэмпард
В Лч за англов всегда
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Челси может выиграть баварию если умно играет в контратаках
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Адекватно. Челси ныне неравный соперник Баварии
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разибут пенсов в пух и прах, ставьте хатки
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Подход аля 2012 год.
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Ну и правильно, звёзд ловить на небе не надо сегодня вечером. В конце 2019 года Тоттенхем тоже не правильно настроились, зато Гнабри был на правильной ноте. Особенно учитывая проблемы Челси в обороне.
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Бля
Лолище
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