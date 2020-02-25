Лэмпард готовится страдать против "Баварии"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил своих игроков, что тем придется страдать против "Баварии" в двух матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Безжалостно разделавшись с "Тоттенхэмом" на групповой стадии турнира, во вторник "Бавария" вернется в Лондон, чтобы сыграть на "Стэмфорд Бридж" с командой Лэмпарда.



Фрэнк отлично понимает, какого рода соперник достался "синим", и ожидает проблем даже дома.



"Важная часть моей работы заключается в том, чтобы объяснить игрокам необходимость показать свой максимальный уровень в обоих матчах. Мы должны убедиться, что готовы по всем параметрам".



"Бавария" невероятным образом играет с мячом. Они обладают рядом талантливых игроков, которые держат мяч и хорошо его используют. Если нам придется страдать, мы должны будем страдать. В этом заключается наша работа на эти два матча", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.