Лэмпард готовится страдать против "Баварии"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил своих игроков, что тем придется страдать против "Баварии" в двух матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Безжалостно разделавшись с "Тоттенхэмом" на групповой стадии турнира, во вторник "Бавария" вернется в Лондон, чтобы сыграть на "Стэмфорд Бридж" с командой Лэмпарда.

Фрэнк отлично понимает, какого рода соперник достался "синим", и ожидает проблем даже дома.

"Важная часть моей работы заключается в том, чтобы объяснить игрокам необходимость показать свой максимальный уровень в обоих матчах. Мы должны убедиться, что готовы по всем параметрам".

"Бавария" невероятным образом играет с мячом. Они обладают рядом талантливых игроков, которые держат мяч и хорошо его используют. Если нам придется страдать, мы должны будем страдать. В этом заключается наша работа на эти два матча", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1547

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  1. fowler9 25.02.2020 09:58 # fowler9
    Коме он челси
    Коме он Лэмпард

    В Лч за англов всегда

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  2. df1992 25.02.2020 09:57 # df1992
    Челси может выиграть баварию если умно играет в контратаках

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  3. yamateh 25.02.2020 09:41 # yamateh
    Адекватно. Челси ныне неравный соперник Баварии

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  4. j-silver 25.02.2020 09:22 # j-silver
    разибут пенсов в пух и прах, ставьте хатки

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  5. easports 25.02.2020 08:39 # easports
    Подход аля 2012 год.

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  6. blueswin 25.02.2020 08:20 # blueswin
    Ну и правильно, звёзд ловить на небе не надо сегодня вечером. В конце 2019 года Тоттенхем тоже не правильно настроились, зато Гнабри был на правильной ноте. Особенно учитывая проблемы Челси в обороне.

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  7. mikkiynwa 25.02.2020 08:07 # mikkiynwa
    Бля
    Лолище

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