Невилл призвал считать Обамеянга игроком мирового уровня

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что настало время относиться к нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу как к игроку мирового уровня.

В воскресенье Обмамеянг отметился дублем против "Эвертона", что позволило "канонирам" одержать победу 3:2, а самому Пьер-Эмерику сравняться с Джейми Варди во главе бомбардирской гонки Премьер-Лиги этого сезона.



По мнению Невилла, людям пора изменить свое отношение к 30-летнему габонцу, который становился обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги в прошлом сезоне и который стабильно доказывает свой высочайший уровень.



"Люди, включая меня, не привыкли воспринимать Обамеянга как игрока мирового уровня. Мы рады называть таковыми Агуэро, Мане, Салаха, Фирмино, Кейна... Все эти игроки были украшением Премьер-Лиги в последние два-три года".



"Я чувствую, что Обамеянг не получает той же похвалы, и это, возможно, связано с тем, как он попал в английский футбол. В тот момент ты спрашивал себя: "Почему никто из топ-клубов не захотел его? Как "Арсеналу" удалось заполучить его? С ним что-то не так? Почему Клопп не позвал его на "Энфилд"? Люди задавались этими вопросами, и я в том числе".



"Но теперь мы говорим об игроке, который демонстрирует очень высокий уровень уже более пары лет, и я думаю, против "Эвертона" он сыграл блестяще. Дело не только в его голах, а также в том, как он старался".



"Я не знал, как он адаптируется к тому, чтобы играть на левом краю, и как он вообще отнесется к этой идее, будучи центральной фигурой и бомбардиром. Однако похоже на то, что у него нет никаких проблем с этим".



"С момента своего перехода в "Арсенал" он не доставляет никаких хлопот, потому все эти опасения насчет его проблемного поведения за пределами поля не оправдались".



"Думаю, сейчас мы должны обратить внимание на то, что он является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги пары последних сезонов".



"Он один из лучших игроков, что только выступали в Премьер-Лиге, но по какой-то причине он не получает той же похвалы, что и другие. Я не знаю, почему так происходит, но я думаю, всем нам пора по достоинству оценить мастерство и великолепие этого игрока".



"Он сражается за команду, он всегда в игре, и мне кажется, у него есть все, что ты хочешь видеть в футболисте", — сообщил Невилл Sky Sports.