Клопп отметил характер "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил характер своей команды после победы 3:2 над "Вест Хэмом".

В начале второго тайма вынесенного на понедельник матча Премьер-Лиги "Вест Хэм" неожиданно повел в счете — 1:2. Однако завоевание трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне научило "Ливерпуль" никогда не сдаваться, и этот настрой позволил "красным" перевернуть игру и сделать еще один шаг к титулу Премьер-Лиги.



Клопп доволен, что его команда продолжает побеждать, даже если не всегда показывает классный футбол.



"Финал Лиги Чемпионов (против "Тоттенхэма") очень нам помог в понимании того, что мы способны побеждать".



"После того финала я говорил, что это худший финал из сыгранных мной, но мы победили! В этом сезоне мы научились делать правильные вещи снова и снова".



"Это потребовало много времени, но мы упорно работали над этим — над стабильностью, над тем, чтобы оставаться в игре, над использованием различных ситуаций".



"Сегодня вечером стандартные положения вернули нас в игру, потому что мы забили пару голов именно после стандартов. Было так много вещей, которые мы могли сделать лучше, но когда твоя серия достигает такого количества матчей, ты не можешь быть великолепен всегда".



"Мы просто пытаемся получить максимум от того, что имеем. Я доволен продемонстрированным настроем. В первом тайме мы были слегка нетерпеливы в плане атакующих действий".



"Мы хотели чересчур многого, но нам пришлось запастись терпением. Лучший гол, который мы забили, не был засчитан, но порой тебе приходится продираться к цели. Именно так было и этим вечером", — цитирует Клоппа Sky Sports.