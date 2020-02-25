"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм", одержав 18-ю победу подряд

Пощекотав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 и повторил рекорд "Манчестер Сити" из 18 побед подряд в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 1:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник у "красных" произошло лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо травмированного капитана Джордана Хендерсона появился Наби Кейта, а повязка отошла к Виргилу Ван Дейку.



Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 2:0 от "Манчестер Сити", внедрив в старт тинейджера Джереми Нгакиа и Фелипе Андерсона. Они заменили Артура Масуаку и Райана Фредерикса.



Хозяева сразу принялись атаковать и уже на девятой минуте праздновали взятие ворот. Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга, почти от лицевой, а Джорджиньо Вейналдум без сопротивления пробил головой — 1:0.



Однако "Ливерпуль" вел в счете недолго. На 12-й минуте Исса Диоп ускользнул от Джо Гомеса и нанес удар головой после подачи углового — 1:1.



В дальнейшем "красные" подвергали своего соперника давлению и немало били, однако реальной остроты было очень мало — лишь на 39-й минуте Виргил Ван Дейк по-настоящему приблизился к тому, чтобы вывести свою команду вперед, нанеся удар головой в перекладину после подачи углового.



Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил атаковать — а на 54-й минуте пропустил. Райс прострелил с правого фланга в центр штрафной, где вышедший на замену Пабло Форнальс нанес достаточно корявый, но точный удар при удивительной пассивности защитников домашней команды — 1:2.



Поведя в счете, "Вест Хэм" заперся возле своей штрафной и принялся играть на отбой. "Красные" отчаянно давили, однако преодолеть частокол ног было очень непросто.



Тем не менее, на 68-й минуте счет вновь стал равным. Энди Робертсон прострелил с левого края штрафной, а Мохамед Салах нанес довольно простецкий удар. Голкипер уровня Лукаша Фабиански должен был намертво брать этот мяч, однако на поляка нашло затмение, и он гостеприимно пропустил снаряд между ног — 2:2.



Ничья хозяев не устраивала, и они продолжили штурмовать ворота Фабиански. "Молотобойцы" ничего не могли с этим поделать — мяч у них совершенно не держался.



В итоге на 81-й минуте гости пропустили в третий раз, и это было абсолютно закономерно. Фабиански побежал на край вратарской к Александер-Арнольду, который немедленно этим воспользовался, перебросив голкипера и позволив Садио Мане поразить пустые ворота с пары метров — 3:2.



На 86-й Александер-Арнольд прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Мане лишь подставил ногу, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.



На 88-й минуте гости впервые после длительного перерыва провели стоящую атаку, и появившийся на замену Джаррод Боуэн выскочил один на один с Алиссоном, но тот не позволил январскому новичку "Вест Хэма" отличиться. Гости чуть взбодрились в концовке, но было уже поздно.



"Вест Хэм" неожиданно повел в счете в начале второго тайма, но дальше в игре была только одна команда. "Молотобойцы" не поняли, что делать с добытым преимуществом, а "Ливерпуль" включился на полную мощь и добыл очередную победу, хотя последние минуты получились довольно напряженными ввиду минимальной разницы в счете.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче