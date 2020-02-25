"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм", одержав 18-ю победу подряд
Пощекотав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 и повторил рекорд "Манчестер Сити" из 18 побед подряд в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 1:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник у "красных" произошло лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо травмированного капитана Джордана Хендерсона появился Наби Кейта, а повязка отошла к Виргилу Ван Дейку.
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 2:0 от "Манчестер Сити", внедрив в старт тинейджера Джереми Нгакиа и Фелипе Андерсона. Они заменили Артура Масуаку и Райана Фредерикса.
Хозяева сразу принялись атаковать и уже на девятой минуте праздновали взятие ворот. Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга, почти от лицевой, а Джорджиньо Вейналдум без сопротивления пробил головой — 1:0.
Однако "Ливерпуль" вел в счете недолго. На 12-й минуте Исса Диоп ускользнул от Джо Гомеса и нанес удар головой после подачи углового — 1:1.
В дальнейшем "красные" подвергали своего соперника давлению и немало били, однако реальной остроты было очень мало — лишь на 39-й минуте Виргил Ван Дейк по-настоящему приблизился к тому, чтобы вывести свою команду вперед, нанеся удар головой в перекладину после подачи углового.
Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил атаковать — а на 54-й минуте пропустил. Райс прострелил с правого фланга в центр штрафной, где вышедший на замену Пабло Форнальс нанес достаточно корявый, но точный удар при удивительной пассивности защитников домашней команды — 1:2.
Поведя в счете, "Вест Хэм" заперся возле своей штрафной и принялся играть на отбой. "Красные" отчаянно давили, однако преодолеть частокол ног было очень непросто.
Тем не менее, на 68-й минуте счет вновь стал равным. Энди Робертсон прострелил с левого края штрафной, а Мохамед Салах нанес довольно простецкий удар. Голкипер уровня Лукаша Фабиански должен был намертво брать этот мяч, однако на поляка нашло затмение, и он гостеприимно пропустил снаряд между ног — 2:2.
Ничья хозяев не устраивала, и они продолжили штурмовать ворота Фабиански. "Молотобойцы" ничего не могли с этим поделать — мяч у них совершенно не держался.
В итоге на 81-й минуте гости пропустили в третий раз, и это было абсолютно закономерно. Фабиански побежал на край вратарской к Александер-Арнольду, который немедленно этим воспользовался, перебросив голкипера и позволив Садио Мане поразить пустые ворота с пары метров — 3:2.
На 86-й Александер-Арнольд прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Мане лишь подставил ногу, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.
На 88-й минуте гости впервые после длительного перерыва провели стоящую атаку, и появившийся на замену Джаррод Боуэн выскочил один на один с Алиссоном, но тот не позволил январскому новичку "Вест Хэма" отличиться. Гости чуть взбодрились в концовке, но было уже поздно.
"Вест Хэм" неожиданно повел в счете в начале второго тайма, но дальше в игре была только одна команда. "Молотобойцы" не поняли, что делать с добытым преимуществом, а "Ливерпуль" включился на полную мощь и добыл очередную победу, хотя последние минуты получились довольно напряженными ввиду минимальной разницы в счете.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
25.02.2020 00:55
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Последние комментарии:
Эйпиэл - лига одного клуба. Скаузеры - глорье. Легко болеть за сильнейший клуб планеты. Попробуйте за какого-нибудь аутсайдера типа щелси поболеть.
(ответить)
Как думаете, будет 100 матчей без поражений в АПЛ у ЛИверпуля?
(ответить)
4 победы до чемпионства.
(ответить)
В след матче обоссут рекорд мешков
(ответить)
Как же ржу что с таким стриком они до сих пор ни одного своего рекорда не поставили, только повторяют рекорды Сити.
(ответить)
И ни одного выкидыша Ломбардси. Ехать мыши е6ливые))
(ответить)
гейпенса наеби кента продавать срочно.
(ответить)
опять бог футбола Мане добывает победу.
ЛФК - немец приехавший в россию снимать клип, скейтеры - русские наташки.
(ответить)
канониры на спорце адово горят ехех. Боятся потери рекорда
(ответить)
Если вылетят от Атлетико это будет по людски. Чисто по человечески жалко игроков Ливерпуля, каждый матч такая готовность, концентрация, самоотдача. Пусть пропустят атлетико, заберут через пару матчей АПЛ и отдохнут.
(ответить)
Вот уже третий иатч подряд после паузы в чемпионате Ливерпуль проводит первый тайм слишком академично, не взвинчивая скорости. Начали играть только проигрывая, и то повезло, что Вест Хэм не закрылся в своей штрафной. Мане и Салаху ещё нужно прибавлять к форме, Оксу можно уже доверить место в старте в следующей игре и чаще наигрывать Матипа в паре с Ван Дейком - Гомес нестабилен, был настолько же хорош во втором тайме, насколько и плох в первом. Алиссон снова разок спас, а Фирмино после перерыва опять пропал.
(ответить)
Чет Кейта совсем тупенький и не обладает футбольным интеллектом. Чтение игры на уровне пенсов. Был бы в Челси, давно бы затмил дрогбу
(ответить)
А вы знаете, что самое настоящее счастье - это его ожидание; а когда цель уже достигнута, ждать больше нечего. Так и тут... 12 лет я ждал триумфа Ливерпуля, именно это, таило в себе страсть фанатизма к клубу... А что сейчас? Ну Чемпионы, и что??? И всё, конец.
(ответить)
А где Зеротурик? Где эта соска маленькая
(ответить)
Мойша почти смог
хотя и сам не верил даже выигрывая по ходу матча
(ответить)
лан прекращаем. Ато пенсам итак плохо. Завтра Бавария ехех
(ответить)
Всегда защищал Салаха, но сегодня реально не его день. Особенно во втором тайме, даже мяч принять и зацепиться нормально не мог. С голом, надо признать, повезло фараону.
(ответить)
Points required for Liverpool to be champions: 12
Games remaining: 11
Points from previous 11 games: 33
Date last 11 game run where LFC took <12 points ended: 23/11/14
Number of 11 game runs in the PL era where Liverpool took <12 points: 33/1055
(ответить)
Если в следующем туре одержат победу, то будет 82 очка.
29 февраля. Февраль. 82 очка. Сука, даже в фифе такое нереально. Ещё раз, февраль нахуй!
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Включил после 1-2... Не зря.
Мойес сам проиграл матч, уж больно сильно в себя поверил, дурак, матч против АТМ видимо ничему его не научил, нужно было ставить автобус.
Очередная победа, скучно.
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