"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм", одержав 18-ю победу подряд

Трент Александер-Арнольд и Лукаш Фабиански Пощекотав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 и повторил рекорд "Манчестер Сити" из 18 побед подряд в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 1:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник у "красных" произошло лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо травмированного капитана Джордана Хендерсона появился Наби Кейта, а повязка отошла к Виргилу Ван Дейку.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 2:0 от "Манчестер Сити", внедрив в старт тинейджера Джереми Нгакиа и Фелипе Андерсона. Они заменили Артура Масуаку и Райана Фредерикса.

Хозяева сразу принялись атаковать и уже на девятой минуте праздновали взятие ворот. Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга, почти от лицевой, а Джорджиньо Вейналдум без сопротивления пробил головой — 1:0.

Однако "Ливерпуль" вел в счете недолго. На 12-й минуте Исса Диоп ускользнул от Джо Гомеса и нанес удар головой после подачи углового — 1:1.

В дальнейшем "красные" подвергали своего соперника давлению и немало били, однако реальной остроты было очень мало — лишь на 39-й минуте Виргил Ван Дейк по-настоящему приблизился к тому, чтобы вывести свою команду вперед, нанеся удар головой в перекладину после подачи углового.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил атаковать — а на 54-й минуте пропустил. Райс прострелил с правого фланга в центр штрафной, где вышедший на замену Пабло Форнальс нанес достаточно корявый, но точный удар при удивительной пассивности защитников домашней команды — 1:2.

Поведя в счете, "Вест Хэм" заперся возле своей штрафной и принялся играть на отбой. "Красные" отчаянно давили, однако преодолеть частокол ног было очень непросто.

Тем не менее, на 68-й минуте счет вновь стал равным. Энди Робертсон прострелил с левого края штрафной, а Мохамед Салах нанес довольно простецкий удар. Голкипер уровня Лукаша Фабиански должен был намертво брать этот мяч, однако на поляка нашло затмение, и он гостеприимно пропустил снаряд между ног — 2:2.

Ничья хозяев не устраивала, и они продолжили штурмовать ворота Фабиански. "Молотобойцы" ничего не могли с этим поделать — мяч у них совершенно не держался.

В итоге на 81-й минуте гости пропустили в третий раз, и это было абсолютно закономерно. Фабиански побежал на край вратарской к Александер-Арнольду, который немедленно этим воспользовался, перебросив голкипера и позволив Садио Мане поразить пустые ворота с пары метров — 3:2.

На 86-й Александер-Арнольд прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Мане лишь подставил ногу, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.

На 88-й минуте гости впервые после длительного перерыва провели стоящую атаку, и появившийся на замену Джаррод Боуэн выскочил один на один с Алиссоном, но тот не позволил январскому новичку "Вест Хэма" отличиться. Гости чуть взбодрились в концовке, но было уже поздно.

"Вест Хэм" неожиданно повел в счете в начале второго тайма, но дальше в игре была только одна команда. "Молотобойцы" не поняли, что делать с добытым преимуществом, а "Ливерпуль" включился на полную мощь и добыл очередную победу, хотя последние минуты получились довольно напряженными ввиду минимальной разницы в счете.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. alcoholnarco 25.02.2020 01:42 # alcoholnarco
    Эйпиэл - лига одного клуба. Скаузеры - глорье. Легко болеть за сильнейший клуб планеты. Попробуйте за какого-нибудь аутсайдера типа щелси поболеть.

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  2. rentv 25.02.2020 01:38 # rentv
    Как думаете, будет 100 матчей без поражений в АПЛ у ЛИверпуля?

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  3. girasimus 25.02.2020 01:37 # girasimus
    4 победы до чемпионства.

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  4. slash-lfc 25.02.2020 01:30 # slash-lfc
    В след матче обоссут рекорд мешков

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  5. superglor 25.02.2020 01:28 # superglor
    Как же ржу что с таким стриком они до сих пор ни одного своего рекорда не поставили, только повторяют рекорды Сити.

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  6. slash-lfc 25.02.2020 01:25 # slash-lfc
    И ни одного выкидыша Ломбардси. Ехать мыши е6ливые))

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  7. hammersmith 25.02.2020 01:18 # hammersmith
    гейпенса наеби кента продавать срочно.

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  8. hammersmith 25.02.2020 01:17 # hammersmith
    опять бог футбола Мане добывает победу.
    ЛФК - немец приехавший в россию снимать клип, скейтеры - русские наташки.

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  9. ibe 25.02.2020 01:17 # ibe
    канониры на спорце адово горят ехех. Боятся потери рекорда

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  10. lomka 25.02.2020 01:16 # lomka
    Если вылетят от Атлетико это будет по людски. Чисто по человечески жалко игроков Ливерпуля, каждый матч такая готовность, концентрация, самоотдача. Пусть пропустят атлетико, заберут через пару матчей АПЛ и отдохнут.

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  11. redspool 25.02.2020 01:13 # redspool
    Вот уже третий иатч подряд после паузы в чемпионате Ливерпуль проводит первый тайм слишком академично, не взвинчивая скорости. Начали играть только проигрывая, и то повезло, что Вест Хэм не закрылся в своей штрафной. Мане и Салаху ещё нужно прибавлять к форме, Оксу можно уже доверить место в старте в следующей игре и чаще наигрывать Матипа в паре с Ван Дейком - Гомес нестабилен, был настолько же хорош во втором тайме, насколько и плох в первом. Алиссон снова разок спас, а Фирмино после перерыва опять пропал.

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  12. beatles-red 25.02.2020 01:12 # beatles-red
    Чет Кейта совсем тупенький и не обладает футбольным интеллектом. Чтение игры на уровне пенсов. Был бы в Челси, давно бы затмил дрогбу

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  13. bmw-e34 25.02.2020 01:10 # bmw-e34
    А вы знаете, что самое настоящее счастье - это его ожидание; а когда цель уже достигнута, ждать больше нечего. Так и тут... 12 лет я ждал триумфа Ливерпуля, именно это, таило в себе страсть фанатизма к клубу... А что сейчас? Ну Чемпионы, и что??? И всё, конец.

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  14. slash-lfc 25.02.2020 01:10 # slash-lfc
    А где Зеротурик? Где эта соска маленькая

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  15. superperez101 25.02.2020 01:10 # superperez101
    Мойша почти смог
    хотя и сам не верил даже выигрывая по ходу матча

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  16. ibe 25.02.2020 01:10 # ibe
    лан прекращаем. Ато пенсам итак плохо. Завтра Бавария ехех

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  17. sausage 25.02.2020 01:09 # sausage
    Всегда защищал Салаха, но сегодня реально не его день. Особенно во втором тайме, даже мяч принять и зацепиться нормально не мог. С голом, надо признать, повезло фараону.

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  18. slash-lfc 25.02.2020 01:09 # slash-lfc
    Points required for Liverpool to be champions: 12
    Games remaining: 11
    Points from previous 11 games: 33
    Date last 11 game run where LFC took <12 points ended: 23/11/14
    Number of 11 game runs in the PL era where Liverpool took <12 points: 33/1055

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  19. shamrock 25.02.2020 01:08 # shamrock
    Если в следующем туре одержат победу, то будет 82 очка.
    29 февраля. Февраль. 82 очка. Сука, даже в фифе такое нереально. Ещё раз, февраль нахуй!

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  20. bmw-e34 25.02.2020 01:08 # bmw-e34
    Включил после 1-2... Не зря.
    Мойес сам проиграл матч, уж больно сильно в себя поверил, дурак, матч против АТМ видимо ничему его не научил, нужно было ставить автобус.
    Очередная победа, скучно.

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