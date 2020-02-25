Смоллинг: "Это будет интересное решение"

Защитник Крис Смоллинг заявил, что ему предстоит принять "интересное решение", выбрав между "Ромой" и "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

Этот сезон Смоллинг проводит на правах аренды в "Роме", куда он отправился из "Юнайтед" в поисках регулярной игровой практики. Крис обрел то, что искал, и очень комфортно себя чувствует в Италии.



Однако в "Юнайтед" у Смоллинга есть рассчитанный до 2022 года контракт, который вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев, поэтому 30-летний англичанин не хочет забегать вперед.



"Когда я только приехал сюда, это вызывало восторг, но в то же время пугало, потому что ты не был уверен, чего ожидать. Новая страна, новый опыт. Однако учитывая то, как я освоился и какую любовь почувствовал — со стороны не только фанатов, но каждого в Риме, — это будет интересное решение".



"Некоторые игроки говорили мне, что к тебе будут испытывать невероятную любовь здесь, если ты заиграешь. Я правда это ощущаю, как и моя семья. Пусть так и продолжается".



"Удивлен ли я, что "Юнайтед" не оставил "Роме" опции выкупа? Не особо. Мы с самого начала пожелали друг другу успехов и договорились в конце сезона сесть и поговорить".



"Таков был план на старте сезона. Сезон еще не закончился, поэтому давайте подождем, а там посмотрим", — сообщил Смоллинг Sky Sports.