Президент "Ювентуса" подтвердил интерес к Гвардиоле

Хосеп Гвардиола Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что его клуб задумывается о приглашении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

На прошлой неделе Гвардиола дал однозначно понять, что останется в "Сити" на следующий сезон, несмотря на санкции УЕФА в отношении клуба.

Что касается долгосрочного будущего Хосепа, то этот вопрос открыт, потому что от действующего контракта каталонца остается только один полный год. В этом может быть шанс для "Ювентуса", который сейчас занял выжидательную позицию.

"Было бы ересью сказать, что ты не думаешь о Гвардиоле, но ты должен выбрать правильный момент, как и любой профессионал. Если кто-нибудь счастлив там, где находится, уйти в другое место сложно", — цитирует Аньелли Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 23:00

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  1. chelsiukpro 24.02.2020 23:12 # chelsiukpro
    Дайте Сарри чего нибуть выграть в сериале! А потом как получится....

    (ответить)

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