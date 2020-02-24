Президент "Ювентуса" подтвердил интерес к Гвардиоле

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что его клуб задумывается о приглашении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

На прошлой неделе Гвардиола дал однозначно понять, что останется в "Сити" на следующий сезон, несмотря на санкции УЕФА в отношении клуба.



Что касается долгосрочного будущего Хосепа, то этот вопрос открыт, потому что от действующего контракта каталонца остается только один полный год. В этом может быть шанс для "Ювентуса", который сейчас занял выжидательную позицию.



"Было бы ересью сказать, что ты не думаешь о Гвардиоле, но ты должен выбрать правильный момент, как и любой профессионал. Если кто-нибудь счастлив там, где находится, уйти в другое место сложно", — цитирует Аньелли Goal.