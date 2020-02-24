"Эвертон" планирует покупку Габриэля

"Эвертон" планирует покупку центрального защитника "Лилля" Габриэля на грядущее лето.

Как известно, в январе "Эвертон" никого не подписал, однако на прошлой неделе главный тренер Карло Анчелотти, спортивный директор Марсель Брандс и хозяин клуба Фархад Мошири провели встречу в Германии, чтобы обсудить свои планы на летнее трансферное окно.



По информации Daily Mirror, все стороны сошлись во мнении, что центр обороны — приоритетная зона для укрепления. Например, прямо сейчас в распоряжении Анчелотти есть только трое игроков на этой позиции.



По ходу этого сезона "ириски" несколько раз просматривали Габриэля, который, как ожидается, будет продан летом, несмотря на то, что в прошлом месяце заключил новый контракт.



22-летний бразилец, обладающий внушительными физическими данными, также интересен "Арсеналу" и "Лестеру" и оценивается в 30 миллионов фунтов.