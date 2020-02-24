Мюллер рассказал, насколько близок он был к переходу в МЮ

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, насколько близок он был к переходу в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году.

В прошлом Мюллера связывали с переходом в "Юнайтед" на протяжении нескольких лет, однако самая реальная возможность перебраться на "Олд Траффорд" Томасу предоставилась в 2015 году.



Тогда главный тренер "дьяволов" Луи Ван Галь готовился к своему второму сезону в Манчестере и жаждал воссоединиться с Мюллером, с которым ранее ему довелось поработать в Мюнхене. Однако "Бавария" заблокировала отъезд Томаса, который в сезоне 2015/16 забил 32 гола в 49 матчах за клуб.



"Все было серьезно, для всех сторон, когда обратился Ван Галь. Я мог представить себя в "Манчестер Юнайтед" в то время. Но клуб сказал: "Мы хотим сохранить тебя". Мой контракт не истекал, поэтому для меня все стало довольно ясно. Однако я всерьез допускал свой уход", — сообщил Мюллер The Athletic.