Ван Перси хочет, чтобы "Юнайтед" подписал Кавани
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси призвал "красных дьяволов" подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани грядущим летом.
Как известно, контракт Кавани с французским грандом истекает в конце этого сезона. Серьезный интерес к Эдинсону существовал еще в январе, и к лету количество заинтересованных клубов только увеличится.
Несмотря на то, что Кавани уже 33 года, Ван Перси уверен, что уругваец принес бы большую пользу "Юнайтед".
"Какого нападающего я бы пригласил в "Юнайтед", если бы это зависело от меня? Эдинсона Кавани. Я бы определенно предпочел Кавани. Он в отличной форме, он проверенный бомбардир, он голевая машина. Все это он доказывал в "Наполи", ПСЖ и сборной Уругвая".
"Если он будет играть в старте, то обеспечит себе 25 голов за сезон. Я видел его игру, я сам играл против него, и он настоящий бомбардир. Он живет голами, поэтому я бы пригласил его", — цитирует Ван Перси Goal.
24.02.2020 18:00
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