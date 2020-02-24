Клопп рассказал, какие новички нужны "Ливерпулю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие требования он предъявляет к своим потенциальным новичкам.
Как известно, за два последних трансферных окна первая команда "красных" пополнилась только одним игроком в лице вингера Такуми Минамино.
От Клоппа резонно ожидают приобретений грядущим летом, чтобы поддержать тот высочайший уровень, который "Ливерпуль" демонстрирует в этом сезоне. Однако Юрген будет очень избирателен на трансферном рынке.
"Будьте уверены, мы гораздо критичнее к своей игре, чем люди, которые порой называют нас лучшей командой в мире, потому что эти люди видят только результаты, которые, бесспорно, исключительны. Мы сами не рассматриваем себя лучшей командой в мире".
"С одной стороны, это проще, когда игроки рассматривают тебя именно так. Когда они видят, что ты успешен, вести переговоры с игроками проще".
"Но с другой стороне, это усложняет, потому что, чем лучше твоя команда, тем больше они спрашивают: "А где и когда я буду играть?"
"Нам нужны игроки, которые хотят быть частью этого, которые хотят сражаться за свое место, которые хотят сделать следующий шаг вместе с нами, которые хотят развиваться и становиться лучше. Вот так".
"У нас есть такие игроки, и кто бы ни перешел к нам, он должен обладать точно таким же настроем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
24.02.2020 17:00
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Сражаться за место,сейчас не хочет ни кто,пример Холланда у всех на глазах.
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все понятно. Чисто Вернер, Санчо и Мбаппе в Ливерпуль след летом. Деньги отобьем с продажи футболок и трансферами Кариуса в Челси, Ориги в МЮ(или Кристал Пэлэс/Саутгемптон), Ловрена на хкуй.
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Грилиш, Сака и Коутиньо
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