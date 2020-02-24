Детям в Англии запретили играть головой по мячу на тренировках

FA ввела запрет для детей в возрасте до 12 лет играть головой по мячу во время тренировок.

Последние исследования ученых обнаружили прямую связь между игрой головой и развитием деменции в зрелом и старческом возрасте. Как сообщает Sky Sports, риск умереть от нейродегенеративного заболевания у бывших футболистов в три с половиной раза выше, чем у их сверстников.



Учитывая это, сегодня в Англии, Северной Ирландии и Шотландии был введет запрет на упражнения, где детям приходится касаться мяча головой. Данный запрет имеет отношение только к тренировочному процессу, но не матчам.



Что касается более возрастных групп, то для юношей с 12 до 17 лет упражнения, где им придется играть головой по мячу, отныне будут вводиться постепенно, дабы минимизировать риск приобретенного слабоумия — даже в 17 лет можно будет проводить только одну тренировку в неделю с игрой головой.