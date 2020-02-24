Детям в Англии запретили играть головой по мячу на тренировках

Мяч Премьер-Лиги FA ввела запрет для детей в возрасте до 12 лет играть головой по мячу во время тренировок.

Последние исследования ученых обнаружили прямую связь между игрой головой и развитием деменции в зрелом и старческом возрасте. Как сообщает Sky Sports, риск умереть от нейродегенеративного заболевания у бывших футболистов в три с половиной раза выше, чем у их сверстников.

Учитывая это, сегодня в Англии, Северной Ирландии и Шотландии был введет запрет на упражнения, где детям приходится касаться мяча головой. Данный запрет имеет отношение только к тренировочному процессу, но не матчам.

Что касается более возрастных групп, то для юношей с 12 до 17 лет упражнения, где им придется играть головой по мячу, отныне будут вводиться постепенно, дабы минимизировать риск приобретенного слабоумия — даже в 17 лет можно будет проводить только одну тренировку в неделю с игрой головой.


Метки FA

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 24.02.2020 16:48 # manutd-20champ
    нужно это правило на фапле ввести

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  2. blueisthecolor 24.02.2020 16:47 # blueisthecolor
    Абрахам из будущего - несмотря на свой рост, чувак головой будто вообще играть не учился

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  3. brown-ale 24.02.2020 16:44 # brown-ale
    Слабоумие и отвага уходят в прошлое.

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  4. martingor 24.02.2020 16:17 # martingor
    и вообще жить вредно можно сдохнуть

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  5. slava-man-utd 24.02.2020 16:12 # slava-man-utd
    Лузерпулю это не страшно, своих игроков у них нет, только покупать могут

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  6. selta 24.02.2020 16:03 # selta
    Вот причина наличия дцп у жирольта шольза и прочих руникиксов

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  7. ganinilyha 24.02.2020 16:03 # ganinilyha
    Запретили пиннать мяч до 2 лет, бить по воротам до 5, забивать до 8, играть головой до 12 и руками до 30.

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