Детям в Англии запретили играть головой по мячу на тренировках
FA ввела запрет для детей в возрасте до 12 лет играть головой по мячу во время тренировок.
Последние исследования ученых обнаружили прямую связь между игрой головой и развитием деменции в зрелом и старческом возрасте. Как сообщает Sky Sports, риск умереть от нейродегенеративного заболевания у бывших футболистов в три с половиной раза выше, чем у их сверстников.
Учитывая это, сегодня в Англии, Северной Ирландии и Шотландии был введет запрет на упражнения, где детям приходится касаться мяча головой. Данный запрет имеет отношение только к тренировочному процессу, но не матчам.
Что касается более возрастных групп, то для юношей с 12 до 17 лет упражнения, где им придется играть головой по мячу, отныне будут вводиться постепенно, дабы минимизировать риск приобретенного слабоумия — даже в 17 лет можно будет проводить только одну тренировку в неделю с игрой головой.
24.02.2020 16:00
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нужно это правило на фапле ввести
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Абрахам из будущего - несмотря на свой рост, чувак головой будто вообще играть не учился
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Слабоумие и отвага уходят в прошлое.
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и вообще жить вредно можно сдохнуть
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Лузерпулю это не страшно, своих игроков у них нет, только покупать могут
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Вот причина наличия дцп у жирольта шольза и прочих руникиксов
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Запретили пиннать мяч до 2 лет, бить по воротам до 5, забивать до 8, играть головой до 12 и руками до 30.
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