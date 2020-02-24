Джака: "Дважды подумаю, прежде чем снова брать повязку"

Полузащитник Гранит Джака заявил, что дважды подумает, если ему снова предложат стать капитаном "Арсенала".

Напомним, в октябре Джака крупно повздорил с фанатами своего клуба, некрасиво отреагировав на свист с трибун во время своей замены в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Брошенная Гранитом фраза "f**k off" привела к тому, что в ноябре Унаи Эмери, предшественник Микеля Артеты на посту главного тренера "канониров", лишил его капитанской повязки.



Также Дажка оказался на пороге ухода из "Арсенала", уже договорившись с "Гертой" насчет январского трансфера, однако Артете удалось уговорить швейцарца остаться. Впрочем, к повязке Гранит теперь относится с опаской.



"Боялся ли я, что уже не сыграю за "Арсенал"? Конечно, я не буду лгать. Такой момент был, и это было непросто для меня и моей семьи. Надеюсь, люди понимают это".



"Но, думаю, я показал свой характер. Я не тот, кто бежит от проблем. Я всегда говорю клубу: "Когда я доступен, я всегда готов выкладываться без остатка". Так было всегда. Я очень упорно тренируюсь, и это позволило мне изменить ситуацию. Этим я рад больше всего".



"Я знаю, что могу дать команде — с повязкой или без. Против "Пэлас" (в прошлом месяце, когда Джака по стечению обстоятельств снова примерил повязку в концовке матча) я не хотел принимать повязку, но Сократис и Давид Луис сказали мне взять ее. Если однажды клуб спросит меня насчет повязки, я должен буду дважды подумать", — сообщил Джака Evening Standard.