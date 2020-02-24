Окслейд-Чемберлен: "Не могу сказать, что сделал большой шаг в этом сезоне"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что не удовлетворен своей игрой в этом сезоне.

Этот сезон складывается блестяще для "Ливерпуля" и весьма неплохо для 26-летнего англичанина, который окончательно оставил позади проблемы со здоровьем и регулярно играет. Однако Алексу, отличившемуся уже восемь раз во всех соревнованиях, этого мало.



"Я чувствую, что способен на гораздо большее, если честно. Это мой лучший сезон в плане результативности. Но мне самому кажется, что я забиваю недостаточно. Мне нужно улучшить свою результативность, и для этого у меня есть идеальный фундамент и идеальная команда".



"Это странно. Думаю, определенно есть вещи, которые говорят о моем прогрессе. В своем первом сезоне здесь, до травмы, все складывалось правильно, и я чувствовал себя большой частью команды, которая коллективно движется в правильном направлении".



"Здесь благоприятные условия для развития, и я не знаю, благодаря ли это команде, или я просто так ощущаю себя. Однако я не смогу посмотреть на этот сезон и однозначно сказать, что сделал большой шаг, потому что мне кажется, что я должен играть гораздо лучше".



"Я чувствую, что должен продолжать стараться изо всех сил вместе с каждым в команде и вокруг нее. Я чувствую лишь то, что сделал шаг вперед относительно того, что было два-три года назад, потому что я играю более регулярно".



"Кажется, я выходил в старте на шесть матчей Премьер-Лиги подряд. Это прозвучит забавно, но я не припомню, чтобы это случалось со мной прежде. Даже в "Арсенале". Сами проверьте, но думаю, этого не было. Но я правда не помню, чтобы играл так регулярно", — сообщил Окслейд-Чемберлен Daily Mirror.