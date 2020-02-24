Де Брюйне готов бить пенальти в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что готов принять на себя обязанности пенальтиста, если его об этом попросят.

В этом сезоне "горожане" имеют колоссальные проблемы с исполнением 11-метровых ударов. Из тех семи пенальти, что они заработали, реализовать удалось только два.



Осечками при исполнении пенальти в этом сезоне у "Сити" отметились Габриэль Жезус (дважды), Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, не сумевший пробить голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля в субботу. Де Брюйне готов, если он будет следующим в очереди.



"Готов ли я бить пенальти? Да, почему нет? Меня это не особо тревожит. Думаю, это важно для нападающих, потому что помогает им увеличивать количество своих голов".



"На меня же это влияет не так сильно, но если они захотят, я буду бить пенальти. Конечно, это решать тренерскому штабу", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.