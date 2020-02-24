Клопп признал, что "Ливерпуль" по-прежнему уязвим перед "Барселоной" и "Реалом"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его клубу все равно будет сложно удержать своих звезд, если тех поманит "Барселона" и "Реал".

В свое время "Ливерпуль" ничего не смог поделать с мечтой полузащитника Филиппе Коутиньо выступать в "Барселону". Заблокировав отъезд бразильца летом 2017, спустя шесть месяцев "красные" все-таки пошли на сделку с каталонским клубом.

За последние пару лет "Ливерпуль" значительно нарастил свою мощь, выиграв Лигу Чемпионов и сейчас стремительно приближаясь к титулу Премьер-Лиги, однако Клопп уверен, что для южноамериканского контингента его команды гранды Ла Лиги по-прежнему очень привлекательны.

"Думаю, некоторым игрокам по-прежнему будет сложно сказать "нет", если их позовет "Барселона" или "Реал".

"Думаю, всем миром "Ливерпуль" воспринимается как один из самых, самых, самых больших клубов. Но в южноамериканской части мира два упомянутых мной клуба чуть более знамениты, что объяснимо, учитывая язык и культуру".

"Именно поэтому звонки этих клубов всегда могу создать проблемы. За исключением них, нет 500 клубов, которые могли бы купить игроков у нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 12:35

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  1. electric 24.02.2020 13:19 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. jjflash68 24.02.2020 13:18 # jjflash68
    Вымани у LFC Алису, Фаба и Фирмино и небольшой армагеддец случится.

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