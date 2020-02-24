Клопп признал, что "Ливерпуль" по-прежнему уязвим перед "Барселоной" и "Реалом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его клубу все равно будет сложно удержать своих звезд, если тех поманит "Барселона" и "Реал".

В свое время "Ливерпуль" ничего не смог поделать с мечтой полузащитника Филиппе Коутиньо выступать в "Барселону". Заблокировав отъезд бразильца летом 2017, спустя шесть месяцев "красные" все-таки пошли на сделку с каталонским клубом.



За последние пару лет "Ливерпуль" значительно нарастил свою мощь, выиграв Лигу Чемпионов и сейчас стремительно приближаясь к титулу Премьер-Лиги, однако Клопп уверен, что для южноамериканского контингента его команды гранды Ла Лиги по-прежнему очень привлекательны.



"Думаю, некоторым игрокам по-прежнему будет сложно сказать "нет", если их позовет "Барселона" или "Реал".



"Думаю, всем миром "Ливерпуль" воспринимается как один из самых, самых, самых больших клубов. Но в южноамериканской части мира два упомянутых мной клуба чуть более знамениты, что объяснимо, учитывая язык и культуру".



"Именно поэтому звонки этих клубов всегда могу создать проблемы. За исключением них, нет 500 клубов, которые могли бы купить игроков у нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.