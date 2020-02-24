Гвардиола: "Реал" — короли Европы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в лице "Реала" его команда будет противостоять "королям Европы".

В ближайшую среду "горожане" отправятся в Мадрид, чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против команды, которую они ни разу не смогли одолеть в четырех последних встречах.



В недавнем прошлом "Реал" три сезона подряд выигрывал Лигу Чемпионов, до сих пор сохраняя многих из тех футболистов, поэтому Гвардиола лишь снимает свою шляпу перед опытом соперника.



"Я много раз противостоял им как игрок и как тренер, и я всегда невероятно восхищался историей этого клуба".



"Я знаю, как сложно приходится против игроков их уровня. Я не знаю, как много финалов они провели и как много трофеев подняли".



"У нас разве что только Клаудио (Браво, с "Барселоной") выигрывал Лигу Чемпионов, но за исключением него у нас нет победителей этого соревнования".



"Однако у нас есть желание быть собой. Мы можем победить, мы можем проиграть, но мы должны стараться быть собой в эти 180 минут против "Реал".



"Мы в восторге. Мы постараемся изо всех сил, зная, что играем против королей соревнования", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.