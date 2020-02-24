Гвардиола: "Реал" — короли Европы"

Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в лице "Реала" его команда будет противостоять "королям Европы".

В ближайшую среду "горожане" отправятся в Мадрид, чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против команды, которую они ни разу не смогли одолеть в четырех последних встречах.

В недавнем прошлом "Реал" три сезона подряд выигрывал Лигу Чемпионов, до сих пор сохраняя многих из тех футболистов, поэтому Гвардиола лишь снимает свою шляпу перед опытом соперника.

"Я много раз противостоял им как игрок и как тренер, и я всегда невероятно восхищался историей этого клуба".

"Я знаю, как сложно приходится против игроков их уровня. Я не знаю, как много финалов они провели и как много трофеев подняли".

"У нас разве что только Клаудио (Браво, с "Барселоной") выигрывал Лигу Чемпионов, но за исключением него у нас нет победителей этого соревнования".

"Однако у нас есть желание быть собой. Мы можем победить, мы можем проиграть, но мы должны стараться быть собой в эти 180 минут против "Реал".

"Мы в восторге. Мы постараемся изо всех сил, зная, что играем против королей соревнования", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 24.02.2020 12:12 # elprimer
    И этот закукарекал про королей. Похоже у всех, кто так или иначе связан с МанЧитер Сити, общий диагноз.

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  2. lexa-arsenal 24.02.2020 12:02 # lexa-arsenal
    Калали

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  3. ganinilyha 24.02.2020 11:35 # ganinilyha
    У королей европы тут 0 шансов

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  4. electric 24.02.2020 11:25 # electric
    Ждём цыганской копипасты))

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  5. martingor 24.02.2020 11:10 # martingor
    называется подлизывает с прицелом чтобы туда сьбеть

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