27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Роберто Фирмино и Анджело Огбонна В понедельник, 24 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Вест Хэма" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция

"Вест Хэм" лишь можно пожалеть. Пять дней назад "молотобойцы" потерпели поражение 2:0 от "Манчестер Сити" и к матчу против лидера Премьер-Лиги подходят, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. "Ливерпуль" тоже играл посреди прошлой недели и тоже уступил, капитулировав в Лиге Чемпионов перед "Атлетико" (1:0), поэтому от команды Юргена Клоппа ожидают реакции. "Красные" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "Вест Хэмом" в рамках чемпионата, причем в четырех из этих семи забивали по четыре гола.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит ближайшие три недели с травмой задней поверхности бедра. Не готов играть и Джердан Шакири.

Посреди прошлой недели "Вест Хэм" потерял с травмой плеча Райана Фредерикса, чье место на фланге обороны займет Пабло Сабалета. Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко продолжают лечиться.


Метки анонс тура, Вест Хэм, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 10:25

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  1. sausage 24.02.2020 10:37 # sausage
    Думаю, Клопп может и в атаке немного поменять состав, дав отдохнуть кому-нибудь. Мане вон не совсем в форме.

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  2. sausage 24.02.2020 10:35 # sausage
    Окс или Кейта выйдут вместо кэпа, этого должно быть достаточно, чтобы обыграть молотков. С Атлетико сложнее будет без него.

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  3. wengerrrro 24.02.2020 10:33 # wengerrrro
    моейс походу не получит бабок за сохранение вхю в апл)
    убогий тренер

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  4. ibe 24.02.2020 10:32 # ibe
    Чемпики подустали. Но сегодня Фирмино зарешает

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