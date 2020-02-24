27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 24 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Вест Хэма" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" лишь можно пожалеть. Пять дней назад "молотобойцы" потерпели поражение 2:0 от "Манчестер Сити" и к матчу против лидера Премьер-Лиги подходят, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. "Ливерпуль" тоже играл посреди прошлой недели и тоже уступил, капитулировав в Лиге Чемпионов перед "Атлетико" (1:0), поэтому от команды Юргена Клоппа ожидают реакции. "Красные" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "Вест Хэмом" в рамках чемпионата, причем в четырех из этих семи забивали по четыре гола.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит ближайшие три недели с травмой задней поверхности бедра. Не готов играть и Джердан Шакири.
Посреди прошлой недели "Вест Хэм" потерял с травмой плеча Райана Фредерикса, чье место на фланге обороны займет Пабло Сабалета. Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко продолжают лечиться.
24.02.2020 10:25
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Последние комментарии:
Думаю, Клопп может и в атаке немного поменять состав, дав отдохнуть кому-нибудь. Мане вон не совсем в форме.
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Окс или Кейта выйдут вместо кэпа, этого должно быть достаточно, чтобы обыграть молотков. С Атлетико сложнее будет без него.
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моейс походу не получит бабок за сохранение вхю в апл)
убогий тренер
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Чемпики подустали. Но сегодня Фирмино зарешает
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