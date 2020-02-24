27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 24 февраля, поединком "Ливерпуля" и "Вест Хэма" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" лишь можно пожалеть. Пять дней назад "молотобойцы" потерпели поражение 2:0 от "Манчестер Сити" и к матчу против лидера Премьер-Лиги подходят, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. "Ливерпуль" тоже играл посреди прошлой недели и тоже уступил, капитулировав в Лиге Чемпионов перед "Атлетико" (1:0), поэтому от команды Юргена Клоппа ожидают реакции. "Красные" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "Вест Хэмом" в рамках чемпионата, причем в четырех из этих семи забивали по четыре гола.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит ближайшие три недели с травмой задней поверхности бедра. Не готов играть и Джердан Шакири.



Посреди прошлой недели "Вест Хэм" потерял с травмой плеча Райана Фредерикса, чье место на фланге обороны займет Пабло Сабалета. Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко продолжают лечиться.