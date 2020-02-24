Клопп не уверен, правильно ли называть "Ливерпуль" лучшей в мире командой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что о его команде можно говорить как о лучшей в мире, но определенно об одной из лучших в мире.

Своей игрой в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне и в Премьер-Лиге в этом сезоне "красные" задают высочайшие стандарты для остальных команд.



Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер на прошлой неделе стал очередной важной в футболе личностью, назвавшей "Ливерпуль" лучшей командой в мире, однако Клопп не уверен, заслуживают ли его подопечные это звание.



"Я не понимаю этих вещей, когда говорят "лучшая команда в мире". Это приятно, когда так говорят. Очевидно, это лучше, чем если бы они говорили "худшая команда в мире".



"Обычно, когда люди говорят о "лучшей команде в мире", они имеют ввиду "Реал" несколько лет назад, "Барселону" несколько лет назад, "Манчестер Сити" пары последних лет и вроде того".



"В нашей команде главное — настрой. Вперед, вперед и вперед. Настрой, сочетаемый с хорошими футболистами".



"Однако я понимаю, что для всего мира "Ливерпуль" является одним из самых, самых, самых топ-клубов", — цитирует Клоппа Sky Sports.