Гвардиола надеется на улучшение работы VAR

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что в следующем сезоне система VAR будет работать лучше.

В субботу VAR помогла "горожанам" получить пенальти в матче против "Лестера", которым они, правда, не воспользовались, но все равно победили. В этот же день система видеопомощи рефери дала осечку, когда Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма" по ошибке избежал удаления за грубый фол против Сесара Аспиликуэты из "Челси".



Этот сезон — первый для VAR в Премьер-Лиге, и Гвардиола надеется, что со временем работа системы будет отлажена.



"Машина есть машина, но в конце концов именно человек принимает решение удалять игрока или не удалять. Иногда удаление есть, иногда нет, и то же самое происходит с игрой рукой".



"В прошлом сезоне я говорил, что в первый год нам потребуется время. Может быть в следующем сезоне мы и парни, которые принимают решения, сможем научиться лучше использовать эту систему и четче разбираться в ситуациях".



"В матче "Челси" удаления не было, но несколько недель назад у "Тоттенхэма" удалили Сона. Почему в одном случае это удаление, а в другом нет? Это странно. Может быть, в будущем они научатся использовать систему во благо футбола", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.