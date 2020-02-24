Фонсека подтвердил, что хочет сохранить Смоллинга и Мхитаряна в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека заявил, что хочет выкупить защитника Криса Смоллинга и плеймейкера Генриха Мхитаряна у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", соответственно.

Напомним, прошлым летом Смоллинг отправился в Рим, опасаясь за свое место в стартовом составе "Юнайтед" в связи с приходом Харри Магуайра, тогда как Мхитарян оказался лишним для уволенного в ноябре наставника "Арсенала" Унаи Эмери и тоже перебрался в команду Фонсеки на правах аренды.



Для Криса этот сезон складывается очень хорошо, он сыграл 26 матчей за "Рому" во всех соревнованиях и еще на прошлой неделе подтвердил BBC, что открыт к идее остаться в Италии.



В отличие от своего бывшего партнера по "Юнайтед", Генрих не так хорош. Раскрыться в Серии А 31-летнему армянину мешают проблемы со здоровьем, но Фонсека хочет сохранить обоих игроков.



"Крис — отличный, отличный человек, отличный, отличный профессионал. Он очень хорошо адаптировался к итальянскому футболу. Каждый в клубе любит этот парня, потому что он отличный профессионал".



"Я бы хотел сохранить Криса. Мы разговариваем об этом. Я не знаю, готов ли "Манчестер Юнайтед" его отпустить, но я очень бы хотел, чтобы Крис остался с нами, потому что он очень важен".



"Он отличный игрок, отличный человек, и он каждый день демонстрирует отличный настрой. По эти причинам я буду очень рад, если Крис останется".



"По ходу сезона у Мики были кое-какие травмы, но сейчас он возвращается и проявляет свое мастерство. Давайте посмотрим. Этот игрок умеет принимать отличные решения на поле, и Мики я бы тоже хотел сохранить в нашей команде", — сообщил Фонсека Sky Sports.