Рюдигер раскритиковал фанатов "Тоттенхэма" за расизм

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер обрушился с критикой на фанатов "Тоттенхэма" и наделенных властью в футболе людей из-за проблемы расизма.

В минувшую субботу, когда "синие" отпраздновали победу над "шпорами" со счетом 2:1 на "Стэмфорд Бридж", Рюдигера весь матч освистывали фанаты гостевой команды.



Болельщики "Тоттенхэма" припомнили Рюдигеру то, что во время предыдущего дерби, в декабре, Антонио пожаловался на расистские оскорбления, однако проведенное полицией и "шпорами" расследование не обнаружило виноватых.



26-летний игрок сборной Германии, на днях ставший отцом, считает, что расизм не победить, если подобного рода поступки будут оставаться безнаказанными.



"Это грустно. Я не знаю, зачем они это делали. Возможно, по той причине, что я не стал молчать насчет расизма. Если вы освистываете меня из-за этого, вы бедные люди. Мне жаль. Это признак того, что у нас есть очень большая проблема. По итогу я чувствую себя одиноко в этой ситуации, потому что мне остается лишь проглотить это. Победа позволяет мне чувствовать себя чуть лучше, но меня не покидает ощущение, что так будет всегда. На мой взгляд, в этой истории расизм победил".



"Я очень осторожно выбираю слова. Я не следователь, я не полицейский. Я всегда надеюсь, что люди правильно делают свою работу. Но ничего не случилось, и это, если честно, не стало для меня сюрпризом. Они всегда уходят от ответственности. Не так уж и всегда — порой их наказывают, — но в большинстве случаев они уходят от ответственности".



"Мой клуб оказал мне поддержку, как и игроки. Но для меня этого недостаточно. Этих людей следует наказывать. Их нужно воспитывать. Все мы, даже вы, провалились в этом плане. На стадионе куча людей, и когда люди ведут себя честно, подобные действия не остаются безнаказанными. На том матче арестовали фанатов "Челси". Почему? Потому что другие фанаты "Челси" пожаловались на фаната, который оскорбил Сона. На другой стороне стадиона ничего не случилось. Это из-за бездействия людей вокруг. Именно поэтому я говорю, что расизм победил, если мы не выступим против него все вместе".



"Я не пытаюсь оскорбить вас, но вам, белым людям, никогда не понять, что происходит у меня в голове в такие моменты. Или в головах других черных игроков. Я одинок. Я совершенно одинок. Приятно, если люди заступаются за меня после, но что касается наделенных властью, то в этом плане я одинок".



"Нет смысла уходить с поля, если люди остаются безнаказанными. В результате меня снова освистывают. Почему никто не был наказан? Меня снова выставят в некрасивом свете. Если эти люди остаются без наказания, значит расизм победил. Я всегда буду выступать против этого. Дело не только во мне. Я также против гомофобии и тому подобного".



"Если это происходит в футболе, значит это происходит и во внешней жизни, а во внешней жизни я буду растить своего сына. Я сделаю все возможное, чтобы мой сын не стал таким глупым, как эти люди. Прошу прощения за это слово. Мне не подобрать других слов", — цитирует Рюдигера The Guardian.