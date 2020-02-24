Зийеш согласовал контракт с "Челси" до 2025 года

"Челси" официально объявил о согласовании пятилетнего контракта с вингером "Аякса" Хакимом Зийешем.

Напомним, 13 февраля стало известно о достигнутой договоренности "Челси" и "Аякса" насчет трансфера Зийеша стоимостью 38 миллионов фунтов.



Спустя 10 дней было объявлено, что "синие" также договорились с самим игроком, чей контракт начнет действовать 1 июля, с возобновлением трансферного окна.



"Я рад и горжусь тем, что подписал контракт с таким огромным клубом, как "Челси". Я предвкушаю следующий сезон и надеюсь, мы сможем добиться огромных успехов вместе", — сообщил Зийеш.



"Мы рады тому, что Хаким, будучи ключевой целью клуба в последнее окно, присоединится к нам летом. Он стабильно был одним из самых опасных игроков в Европе в последние годы, насчет чего мы воочию убедились во время наших двух матчей против "Аякса" в Лиге Чемпионов".



"Мы желаем Хакиму и "Аяксу" всего наилучшего в остатке сезона, и нам не терпится увидеть его на "Стэмфорд Бридж" летом", — заявила директор "Челси" Марина Грановская.