Артета призвал "Арсенал" сохранить Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свой клуб сделать все возможное, чтобы сохранить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как известно, у Обмамеянга остается только один год по действующему контракту. В данный момент Пьер-Эмерик занял выжидательную позицию в переговорах о новой сделке и хочет знать, чем закончится сезон для "канониров".



Неопределенное будущее не мешает Обамеянгу демонстрировать отличный футбол. В воскресенье против "Эвертона" 30-летний габонец забил свой 17-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему присоединился к Джейми Варди во главе бомбардирской гонки и помог "Арсеналу" одержать победу 3:2. Артета совершенно не настроен терять такого ценного игрока.



"Обамеянг — наш самый важный игрок, насчет его влияния на игру команды не может быть сомнений. Мы должны убедить его остаться с нами".



"Обамеянг проделывает невероятный объем работы. До прихода сюда у меня были вопросы насчет него, но он продемонстрировал свою самоотдачу. Я как раз и хотел, чтобы он делал это, используя свои физические данные", — цитирует Артету Daily Star.