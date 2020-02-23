Фернандеш хочет завоевать место в зоне Лиги Чемпионов для МЮ

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что хочет помочь своей команде завоевать путевку в Лигу Чемпионов, а также объяснил свою технику исполнения пенальти.

Благодаря победе 3:0 над "Уотфордом" в воскресенье "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и теперь находятся всего в трех очках от замыкающего топ-4 "Челси".

25-летний португалец, присоединившийся к "Юнайтед" менее месяца назад, решительно настроен в следующем сезоне выступить со своей новой командой в Лиге Чемпионов.

"Это то, чего я хочу и в чем нуждаюсь. Каждый знает, что мы хотим занять место в зоне Лиге Чемпионов. Я здесь, чтобы помочь команде завоевать это место и продолжать выигрывать матчи", — сообщил Фернандеш BBC.

В матче против "шершней" Бруну забил свой первый гол за "Юнайтед", реализовав пенальти, который сам и заработал. Португалец весьма забавно исполнил 11-метровый, подпрыгнув перед ударом, однако это было не случайно.

"Я так бью пенальти. Я ощущаю себя уверенно при этом. Я могу пробить не только таким образом, но сегодня я чувствовал, что будет лучше именно так", — добавил Фернандеш.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Уотфорд, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 23.02.2020 22:18 # kagawa
    Этот топарь действительно способен на это. Как никак, на ЗМ уже идёт.

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  2. mancunia-planet 23.02.2020 22:10 # mancunia-planet
    Уже лучший игрок премьер лиги

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