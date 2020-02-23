Фернандеш хочет завоевать место в зоне Лиги Чемпионов для МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что хочет помочь своей команде завоевать путевку в Лигу Чемпионов, а также объяснил свою технику исполнения пенальти.

Благодаря победе 3:0 над "Уотфордом" в воскресенье "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и теперь находятся всего в трех очках от замыкающего топ-4 "Челси".



25-летний португалец, присоединившийся к "Юнайтед" менее месяца назад, решительно настроен в следующем сезоне выступить со своей новой командой в Лиге Чемпионов.



"Это то, чего я хочу и в чем нуждаюсь. Каждый знает, что мы хотим занять место в зоне Лиге Чемпионов. Я здесь, чтобы помочь команде завоевать это место и продолжать выигрывать матчи", — сообщил Фернандеш BBC.



В матче против "шершней" Бруну забил свой первый гол за "Юнайтед", реализовав пенальти, который сам и заработал. Португалец весьма забавно исполнил 11-метровый, подпрыгнув перед ударом, однако это было не случайно.



"Я так бью пенальти. Я ощущаю себя уверенно при этом. Я могу пробить не только таким образом, но сегодня я чувствовал, что будет лучше именно так", — добавил Фернандеш.



