"Арсенал" одержал тяжелейшую победу над "Эвертоном"

"Арсенал" остался среди претендентов на путевки в Лигу Чемпионов благодаря тяжелейшей победе над "Эвертоном" со счетом 3:2.

Относительно выезда к "Олимпиакосу" в четверг в старт "канониров" вернулись Эктор Беллерин, Сеад Колашинац, Дани Себальос, Месут Озил, Николя Пепе и Эдди Нкетиа.



По сравнению с матчем против "Кристал Пэлас" в начале февраля в стартовом составе "ирисок" произошло пять перестановок. Свой шанс получили Мейсон Холгейт, Джибриль Сидибе, Лейтон Бэйнс, Фабиан Дельф и Алекс Ивоби.



Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на первой минуте. После подачи со штрафного и отскока от Давида Луиса нападающий гостей Доминик Калверт-Левин получил возможность пробить в падении через себя, что он и сделал — 0:1.



"Арсенал" помчался отыгрываться, но на девятой минуте нарвался на резкую контратаку. Получив передачу от Ришарлисона, Ивоби нанес удар с дальнего края штрафной площади — над крестовиной!



На 18-й минуте хозяева использовали первую замену, причем вынужденно. Колашинац получил травму плеча, уступив свое место на поле лучшему ассистенту команды в этом сезоне Букайо Сака.



Свою репутацию Сака подтвердил уже на 27-й минуте, выполнил отличную подачу с левого фланга. Нкетиа выскочил из-за спины Йерри Мины и в прыжке опустил мяч в ворота — 1:1.



Психологическое преимущество оказалось на стороне "канониров", и они этим быстро воспользовались. Луис сделал разрезающую передачу на открывание Пьер-Эмерика Обамеянга, который хладнокровно реализовал выход один на один — 2:1.



"Арсенал" перевернул игру, и ничего не предвещало беды для "канониров", однако перед самым уходом команд на перерыв случилось неожиданное. После неудачного розыгрыша углового Гульфи Сигурдссон вернул мяч в штрафную, а Йерри Мина головой направил снаряд в ворота — 2:2. При этом перед Берндом Лено успел махнуть ногой Ришарлисон, смутив голкипера хозяев и слегка коснувшись мяча.



А второй тайм начался с еще более быстрого гола, чем первый. Пепе выполнил подачу с правого фланга в район 11-метровой отметки, где удар головой с отскоком от газона нанес Обамеянг — 3:2.



"Эвертон" был потрясен таким развитием событием, но постепенно пришел в себя и стал атаковать. Пару хороших моментов имел Калверт-Левин, но сперва ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Ришарлисон, а затем он не смог пробить Лено.



На 73-й минуте Калверт-Левин вновь оказался на острие, пробивая в упор после скидки Сигурдссона, однако Лено был надежен и здесь.



Вообще, заключительные полчаса или вроде того "Арсенал" играл вторым номером. "Ириски" регулярно создавали моменты, но ими упорно не пользовались, вдобавок безошибочно действовал Лено.



На 87-й минуте Нкетиа мог досрочно прикончить интригу, однако его удар из пределов штрафной на себя приняла перекладина.



Заключительные минуты получились крайне напряженными для хозяев, но они выстояли.



Оба коллектива выдали зрелищный матч, однако Микель Артета и Карло Анчелотти едва ли будут довольны действиями своих игроков в защите. В этом параде оборонительных ошибок "Арсенал" оказался командой, сумевшей забить больше.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче