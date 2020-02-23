"Арсенал" одержал тяжелейшую победу над "Эвертоном"
"Арсенал" остался среди претендентов на путевки в Лигу Чемпионов благодаря тяжелейшей победе над "Эвертоном" со счетом 3:2.
Относительно выезда к "Олимпиакосу" в четверг в старт "канониров" вернулись Эктор Беллерин, Сеад Колашинац, Дани Себальос, Месут Озил, Николя Пепе и Эдди Нкетиа.
По сравнению с матчем против "Кристал Пэлас" в начале февраля в стартовом составе "ирисок" произошло пять перестановок. Свой шанс получили Мейсон Холгейт, Джибриль Сидибе, Лейтон Бэйнс, Фабиан Дельф и Алекс Ивоби.
Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на первой минуте. После подачи со штрафного и отскока от Давида Луиса нападающий гостей Доминик Калверт-Левин получил возможность пробить в падении через себя, что он и сделал — 0:1.
"Арсенал" помчался отыгрываться, но на девятой минуте нарвался на резкую контратаку. Получив передачу от Ришарлисона, Ивоби нанес удар с дальнего края штрафной площади — над крестовиной!
На 18-й минуте хозяева использовали первую замену, причем вынужденно. Колашинац получил травму плеча, уступив свое место на поле лучшему ассистенту команды в этом сезоне Букайо Сака.
Свою репутацию Сака подтвердил уже на 27-й минуте, выполнил отличную подачу с левого фланга. Нкетиа выскочил из-за спины Йерри Мины и в прыжке опустил мяч в ворота — 1:1.
Психологическое преимущество оказалось на стороне "канониров", и они этим быстро воспользовались. Луис сделал разрезающую передачу на открывание Пьер-Эмерика Обамеянга, который хладнокровно реализовал выход один на один — 2:1.
"Арсенал" перевернул игру, и ничего не предвещало беды для "канониров", однако перед самым уходом команд на перерыв случилось неожиданное. После неудачного розыгрыша углового Гульфи Сигурдссон вернул мяч в штрафную, а Йерри Мина головой направил снаряд в ворота — 2:2. При этом перед Берндом Лено успел махнуть ногой Ришарлисон, смутив голкипера хозяев и слегка коснувшись мяча.
А второй тайм начался с еще более быстрого гола, чем первый. Пепе выполнил подачу с правого фланга в район 11-метровой отметки, где удар головой с отскоком от газона нанес Обамеянг — 3:2.
"Эвертон" был потрясен таким развитием событием, но постепенно пришел в себя и стал атаковать. Пару хороших моментов имел Калверт-Левин, но сперва ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Ришарлисон, а затем он не смог пробить Лено.
На 73-й минуте Калверт-Левин вновь оказался на острие, пробивая в упор после скидки Сигурдссона, однако Лено был надежен и здесь.
Вообще, заключительные полчаса или вроде того "Арсенал" играл вторым номером. "Ириски" регулярно создавали моменты, но ими упорно не пользовались, вдобавок безошибочно действовал Лено.
На 87-й минуте Нкетиа мог досрочно прикончить интригу, однако его удар из пределов штрафной на себя приняла перекладина.
Заключительные минуты получились крайне напряженными для хозяев, но они выстояли.
Оба коллектива выдали зрелищный матч, однако Микель Артета и Карло Анчелотти едва ли будут довольны действиями своих игроков в защите. В этом параде оборонительных ошибок "Арсенал" оказался командой, сумевшей забить больше.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
23.02.2020 21:30
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Последние комментарии:
Капец, римс петушара только вылез из-под шконки, так его сразу после первого коммента пинками загнали обратно)
Ну что за опущенец)
(ответить)
Жить надо так, как живут все действующие игроки Арсенала!
(ответить)
Жить надо так, чтобы тебя хейтили так как конониры хейтят челси88
(ответить)
Арсенал гейклуб, Тоттенхэм белый, Лондон СИНИЙ!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!
(ответить)
Арсенал красный, Тоттенхэм белый, Лондон СИНИЙ!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!
MU club pidorasov
(ответить)
"Арсенал" остался среди претендентов на путевки в Лигу Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/76868/
а он там был?
(ответить)
— Количество игр, пропущенных Эденом Азаром из-за травм:
20 игр за 7 сезонов в "Челси".
20 игр за свой первый сезон в "Реал Мадриде".
(ответить)
Норм мои псы, гуннерасты, раскукарекались)
(ответить)
Все выиграли 3-0,а арсосал еле добыл 3-2,ну епт, зачем за такое ничтонежство еще болеть, венгера хоть вернули бы, он вас затащил бы в топ -4,эх,да хули с вас взять, ни хуя..
(ответить)
Ришарлисона надо было удалять ещё в эпизоде с Дани и не было бы второго года ирисок. Судьи как всегда допускают слишком жёсткую игру против нас. Арсенал техничная команда а не пенсопитеки которые играют в бей-беги поэтому судьи обязаны недопускать жёсткой игры как в случае со вторым годом ирисок.
(ответить)
С такой игрой даж как то незаслуженно на 9-ом месте идут. Думаю, справедливость восторжествует и Артете с Ко будет по силам забраться на 7-ую строчку в конце сезона.
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Предлагаю всем дружно ссикнуть в эбло гомункулу фк зенит, который вылез з жопы членососа 88
А так с победой канониры!
(ответить)
Ну вот и канониры подтягиваются. Хотя сегодня Лено их затащил. Если бы не он и не бестолковость ирисочных напов, остались в своём болоте во второй половине таблицы.
А напы у Эве реально бестолочи, впрочем, как и остальные. Ох и трудно Анчи придётся с ними, когда игроки просто не в состоянии выполнить тренерскую установку из-за банальной нехватки класса.
(ответить)
Какой же охуенный игрок Бруно Фернандеш.
Со времен Скоулза не было такого игрока.
Несколько матчей всего провел, но уже накрыл своей тенью безтрофейного пса Джерарда.
(ответить)
Какой-то сюр происходит. Раньше все потешались над Ливерпулем. Теперь Ливерпуль всех ебет, а бывшие топы радуются победам над середниками.
Я поздравляю Арсенал, конечно. Но Клопп просто великий коуч.
(ответить)
Поздравляю пушкарей с победой!
(ответить)
С победой, пушки мои любимые! Тяжелейшая игра, куча ошибок с обеих сторон, но главное, что у команды возвращается дух - мы не опускаем руки, пропуская голы, все бьются друг за друга. Молодежь достойно сражается. Позитив!!!
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Всех канониров с победой!! В конце конечно валидол, но без валидола это бы был не Арсенал.
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Артета топарь
этот перевод Джаки в третьего цз просто гениально
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ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ
Короли Лондона зашли в хату!
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