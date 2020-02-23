Сульшер: "Фернандеш — это сочетание Скоулза и Верона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил Бруну Фернандеша после блестящей игры португальского полузащитника против "Уотфорда".

Фернандеш стал главным героем победного для "красных дьяволов" матча Премьер-Лиги против "шершней" (3:0). Бруну заработал и сам реализовал пенальти, а также ассистировал Антони Мартиалю и Мейсону Гринвуду.



Игра 25-летнего португальца произвела большое впечатление на Сульшера, который даже сравнил своего январского новичка с бывшими звездами "Юнайтед" Полом Скоулзом и Хуаном Себастьяном Вероном.



"Он пришел и воодушевил каждого — не только команду, но и болельщиков. С первой минуты он ощущается в коллективе как большая личность. Он с самого начала был уверен в себе, и он словно сочетание Скоулза и Верона".



"Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Я в восторге от того, что могу рассчитывать на него. Он пришел и придал импульс каждому, он хочет диктовать игру. Впереди у нас большие матчи", — цитирует Сульшера Goal.