Сульшер: "Фернандеш — это сочетание Скоулза и Верона"

Оле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил Бруну Фернандеша после блестящей игры португальского полузащитника против "Уотфорда".

Фернандеш стал главным героем победного для "красных дьяволов" матча Премьер-Лиги против "шершней" (3:0). Бруну заработал и сам реализовал пенальти, а также ассистировал Антони Мартиалю и Мейсону Гринвуду.

Игра 25-летнего португальца произвела большое впечатление на Сульшера, который даже сравнил своего январского новичка с бывшими звездами "Юнайтед" Полом Скоулзом и Хуаном Себастьяном Вероном.

"Он пришел и воодушевил каждого — не только команду, но и болельщиков. С первой минуты он ощущается в коллективе как большая личность. Он с самого начала был уверен в себе, и он словно сочетание Скоулза и Верона".

"Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Я в восторге от того, что могу рассчитывать на него. Он пришел и придал импульс каждому, он хочет диктовать игру. Впереди у нас большие матчи", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. gio 23.02.2020 22:23 # gio
    Сочетание верона и скоулза был бы лучшим игроком мира а не гном и робот. Глума опять несет

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  2. sir-alexferguson 23.02.2020 21:12 # sir-alexferguson
    Фернандеш ахуенный. топчик лучший трансфер в последние годы.

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