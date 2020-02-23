Экс-директор "Хоффенхайма": "Показатели Фирмино были хуже, чем у моей бабушки"

Бывший спортивный директор "Хоффенхайма" Эрнст Таннер рассказал, в каком ужасном состоянии нападающий Роберто Фирмино прибыл в Европу.

Фирмино добился огромных успехов с момента своего перехода из "Хоффенхайма" в "Ливерпуль" за 29 миллионов фунтов в 2015 году.



Однако первоначальную огранку бразильский талант получил именно в "Хоффенхайме", куда он прибыл в 2011 году из "Фигейренсе". По словам Таннера, тогда его бывший клуб пошел на просчитанный риск.



"Вы должны были видеть те данные, которые мы получили насчет него, когда он только присоединился к нам".



"В Германии мы обычно проводим тесты на выносливость, беря анализ крови. Это довольно точный способ оценить физическую форму игрока, и знаете, это были худшие цифры, что я только видел в профессиональном футболе".



"Я бы сказал, что его цифры были даже хуже, чем у моей бабушки. Это невозможно представить".



"Его показатели были такими низкими, что даже нельзя было поверить, что он когда-либо играл в футбол на профессиональном уровне", — сообщил Таннер Bleacher Report.