Экс-директор "Хоффенхайма": "Показатели Фирмино были хуже, чем у моей бабушки"
Бывший спортивный директор "Хоффенхайма" Эрнст Таннер рассказал, в каком ужасном состоянии нападающий Роберто Фирмино прибыл в Европу.
Фирмино добился огромных успехов с момента своего перехода из "Хоффенхайма" в "Ливерпуль" за 29 миллионов фунтов в 2015 году.
Однако первоначальную огранку бразильский талант получил именно в "Хоффенхайме", куда он прибыл в 2011 году из "Фигейренсе". По словам Таннера, тогда его бывший клуб пошел на просчитанный риск.
"Вы должны были видеть те данные, которые мы получили насчет него, когда он только присоединился к нам".
"В Германии мы обычно проводим тесты на выносливость, беря анализ крови. Это довольно точный способ оценить физическую форму игрока, и знаете, это были худшие цифры, что я только видел в профессиональном футболе".
"Я бы сказал, что его цифры были даже хуже, чем у моей бабушки. Это невозможно представить".
"Его показатели были такими низкими, что даже нельзя было поверить, что он когда-либо играл в футбол на профессиональном уровне", — сообщил Таннер Bleacher Report.
23.02.2020 20:00
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Будто сейчас он лучше... Выезжает на гении Мане и Салаха. Но пернатым нравится.
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Ни хера себе ..... БАБУШКА!!!
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само собой
зато сейчас бистяра
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