Экс-директор "Хоффенхайма": "Показатели Фирмино были хуже, чем у моей бабушки"

Роберто Фирмино Бывший спортивный директор "Хоффенхайма" Эрнст Таннер рассказал, в каком ужасном состоянии нападающий Роберто Фирмино прибыл в Европу.

Фирмино добился огромных успехов с момента своего перехода из "Хоффенхайма" в "Ливерпуль" за 29 миллионов фунтов в 2015 году.

Однако первоначальную огранку бразильский талант получил именно в "Хоффенхайме", куда он прибыл в 2011 году из "Фигейренсе". По словам Таннера, тогда его бывший клуб пошел на просчитанный риск.

"Вы должны были видеть те данные, которые мы получили насчет него, когда он только присоединился к нам".

"В Германии мы обычно проводим тесты на выносливость, беря анализ крови. Это довольно точный способ оценить физическую форму игрока, и знаете, это были худшие цифры, что я только видел в профессиональном футболе".

"Я бы сказал, что его цифры были даже хуже, чем у моей бабушки. Это невозможно представить".

"Его показатели были такими низкими, что даже нельзя было поверить, что он когда-либо играл в футбол на профессиональном уровне", — сообщил Таннер Bleacher Report.


Метки Ливерпуль, Фирмино, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 20:00

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  1. redman31 23.02.2020 20:37 # redman31
    Будто сейчас он лучше... Выезжает на гении Мане и Салаха. Но пернатым нравится.

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  2. viva-5555 23.02.2020 20:13 # viva-5555
    Ни хера себе ..... БАБУШКА!!!

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  3. blackdreamer 23.02.2020 20:13 # blackdreamer
    само собой
    зато сейчас бистяра

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