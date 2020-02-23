"Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и поднялся на пятую строчку

Бруну Фернандеш и Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и, пользуясь осечками конкурентов, поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в минувший понедельник в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мейсон Гринвуд, заменив Эрика Байи и Брандона Уильямса.

"Шершни" предыдущий раз играли еще 8 февраля против "Брайтона", и относительно того матча главный тренер Найджел Пирсон поменял лишь Эдриана Мариаппу, вместо которого появился Крейг Доусон.

Матч начался с опаснейшего момента у ворот хозяев. Неманья Матич и Харри Магуайр столкнулись друг с другом, позволив Трою Дини выскочить на убойную позицию внутри штрафной, однако нападающий "Уотфорда" не ожидал столь щедрого подарка и промедлил с ударом, что позволило подоспевшему Люку Шоу спасти свою команду от жесткого конфуза.

"Юнайтед" ответил на это разминочным ударом с дистанции Гринвуда, а свой первый по-настоящему опасный момент создал на 17-й минуте. Вернее, его создал голкипер "Уотфорда" Бен Фостер отразив мяч после прострела Даниэля Джеймса прямо на Аарона Ван-Биссаку, который в створ не попал.

"Дьяволы", конечно, владели игровым преимуществом, однако "шершни" без особых проблем выдерживали их давление.

Игра была достаточно неторопливой, однако на 40-й минуте Бруну Фернандеш ее обострил, ворвавшись в штрафную и упав после контакта с Фостером. Рефери назначил пенальти, который сам же пострадавший и реализовал, забавно подпрыгнув перед ударом — 1:0.

В начале второго тайма гости результативно разыграли угловой, но их гол был отменен — Трой Дини сыграл на добивании после того, как Доусон плечом, которое арбитры сочли за руку, направил мяч в штангу.

А на 58-й минуте "Юнайтед" удвоил счет. Фернандеш запустил в прорыв по левому краю штрафной Антони Мартиаля, который с первой попытки не сумел пробить Фостера, но сам же подхватил мяч и после финта перебросил его через голкипера — 2:0.

После второго пропущенного гола "Уотфорд" совсем бросил играть и за 15 минут до конца пропустил еще раз. Гринвуд продвинулся со своей половины поля до подступов к чужой штрафной, сыграл в стенку с Фернандешем и нанес мощный удар с левой ноги под перекладину — 3:0.

На этом игра по сути закончилась, хотя на 85-й минуте появившийся на замену у "дьяволов" Одион Игало вполне мог огорчить свой бывший клуб. Нигерийский нападающий уже проскочил мимо Фостера, но угол оказался слишком острым для прицельного удара.

При равном счете и даже при счете 1:0 "Уотфорд" смотрелся очень достойно, но после гола Мартиаля перестал сопротивляться и позволил "Юнайтед" комфортно довести дело до победы.

"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 18:55

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 23.02.2020 19:19 # melwood-lfc
    ЮНВА!

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  2. sausage 23.02.2020 19:18 # sausage
    Фернандеш хорош. Такого технаря с хорошим виденьем поля и чувством ситуации манкам не хватало. Может стать ключевым игроком в МЮ. Но есть подозрение, что ему очень необходимые мощные прямолинейные партнёры рядом, такие как Фред, Джеймс, Мактоминей… Если вдруг не будет по случаю кого-то, то свою игру может и не показывать. Ну по крайней мере пока. Что-то вроде Жоржиньо в Челси, только Фернандеш на уровень, а то и на два выше итальянца (или кто он там).

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  3. slash-lfc 23.02.2020 19:17 # slash-lfc
    I still can't believe Jordan Henderson is the favourite to win The PFA Player of the Year.

    Fred is better than Henderson at:

    - Controlling the midfield
    - Dribbling
    - Passing
    - Ball recoveries
    - Tackling

    The difference is one is a foreigner and one is English. So overrated.

    Ехехехех)) не Карриком едины ))

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  4. udaff 23.02.2020 19:16 # udaff
    Гол Марсьяля был из оффсайда имхо. Почему ВАР не смотрели хз. Игра присутствовала местами. Очень не понравилось вальяжное расслабленное высокомерное настроение обороны.

    Ну, и из позитивного: Бруно просто красавчик! Игало, кажется, не хуже Марсьяля (хотя он в последних матчах полное днище). Появился Мактоминай.

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  5. slash-lfc 23.02.2020 19:15 # slash-lfc
    Ливерпуль чемпион!

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  6. chronicle 23.02.2020 19:14 # chronicle
    Как же по фактам порвали очко наркоротатору

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  7. imf-tau 23.02.2020 19:12 # imf-tau
    https://understat.com/match/11910

    Нормас, чо. Ставим крестик в календаре, МЮ сыграл не как говно, а как должен.

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  8. sausage 23.02.2020 19:11 # sausage
    Постепенно вся биг-6 подтягивается к лидирующей группе, очередь за канонирами. Пенсы, как вы там, очко не поджимает ещё?

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  9. chebrec 23.02.2020 19:11 # chebrec
    В гонке!

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  10. melwood-lfc 23.02.2020 19:07 # melwood-lfc
    скажите
    схуяли я что-то должен родине?

    какой долг?

    по кайфу не ходить в армию, развлекаться и проводить время с друзьями и телочками, слушать реп и зарабатывать бабки
    збс

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  11. wengerrrro 23.02.2020 19:06 # wengerrrro
    ждем интервью Олега о том, что предпоследняя команда лиги увидела совершенно новый мю

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  12. redwhitegun 23.02.2020 19:06 # redwhitegun
    Бруну конечно хорош. На его фоне остальных как будто с ближайшего двора набрали.

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  13. mancunia-planet 23.02.2020 19:05 # mancunia-planet
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Фернандеш" разгромил "Уотфорд" и поднял МЮ на пятую строчку

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  14. gucci-mane 23.02.2020 19:03 # gucci-mane
    Сяльскер аут

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  15. nash 23.02.2020 19:01 # nash
    гоолы! https://football-video.club/2020/02/23/manchester-junajted-uotford-video-obzor-matcha/

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  16. ry-l 23.02.2020 19:01 # ry-l
    Следующие 5 игр МЮ в АПЛ:
    Эве выезд
    Сити дом
    Шпоры выезд
    Шеффилд дом
    Брайтон выезд

    По-хорошему тут они теряют от 10 до 12ти очков из 15ти (c Брайтоном уж настроятся на победу думаю).

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  17. alexomck 23.02.2020 19:01 # alexomck
    ну всё, Сульшер снова гений - до того как влетят тому же Эвертону.

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  18. slash-lfc 23.02.2020 18:59 # slash-lfc
    Глори глори ман Юнайтед!

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  19. narcot 23.02.2020 18:59 # narcot
    просто напоминаю:

    10-11: сосание браге в ЛЕ после 7го места в апл в 2009-10
    11-12: 6е место в 2010-11 и хyи во рту вместо еврокубков
    12-13: всос зениту в ЛЕ после 8го места в АПЛ в 2011-12
    13-14: глотание xyёв после 7го места в сезоне 2012-13
    15-16: ЛЕ из-за 6го места в сезоне 2014-15
    16-17: глотание xyёв из-за 8го места в 2015-16

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  20. mikkiynwa 23.02.2020 18:59 # mikkiynwa
    Красные дьяволы хороши
    После заслуживают быть в четверке нежели галимые синие середнячки членсы

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