"Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и поднялся на пятую строчку
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и, пользуясь осечками конкурентов, поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.
Относительно победы 0:2 над "Челси" в минувший понедельник в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мейсон Гринвуд, заменив Эрика Байи и Брандона Уильямса.
"Шершни" предыдущий раз играли еще 8 февраля против "Брайтона", и относительно того матча главный тренер Найджел Пирсон поменял лишь Эдриана Мариаппу, вместо которого появился Крейг Доусон.
Матч начался с опаснейшего момента у ворот хозяев. Неманья Матич и Харри Магуайр столкнулись друг с другом, позволив Трою Дини выскочить на убойную позицию внутри штрафной, однако нападающий "Уотфорда" не ожидал столь щедрого подарка и промедлил с ударом, что позволило подоспевшему Люку Шоу спасти свою команду от жесткого конфуза.
"Юнайтед" ответил на это разминочным ударом с дистанции Гринвуда, а свой первый по-настоящему опасный момент создал на 17-й минуте. Вернее, его создал голкипер "Уотфорда" Бен Фостер отразив мяч после прострела Даниэля Джеймса прямо на Аарона Ван-Биссаку, который в створ не попал.
"Дьяволы", конечно, владели игровым преимуществом, однако "шершни" без особых проблем выдерживали их давление.
Игра была достаточно неторопливой, однако на 40-й минуте Бруну Фернандеш ее обострил, ворвавшись в штрафную и упав после контакта с Фостером. Рефери назначил пенальти, который сам же пострадавший и реализовал, забавно подпрыгнув перед ударом — 1:0.
В начале второго тайма гости результативно разыграли угловой, но их гол был отменен — Трой Дини сыграл на добивании после того, как Доусон плечом, которое арбитры сочли за руку, направил мяч в штангу.
А на 58-й минуте "Юнайтед" удвоил счет. Фернандеш запустил в прорыв по левому краю штрафной Антони Мартиаля, который с первой попытки не сумел пробить Фостера, но сам же подхватил мяч и после финта перебросил его через голкипера — 2:0.
После второго пропущенного гола "Уотфорд" совсем бросил играть и за 15 минут до конца пропустил еще раз. Гринвуд продвинулся со своей половины поля до подступов к чужой штрафной, сыграл в стенку с Фернандешем и нанес мощный удар с левой ноги под перекладину — 3:0.
На этом игра по сути закончилась, хотя на 85-й минуте появившийся на замену у "дьяволов" Одион Игало вполне мог огорчить свой бывший клуб. Нигерийский нападающий уже проскочил мимо Фостера, но угол оказался слишком острым для прицельного удара.
При равном счете и даже при счете 1:0 "Уотфорд" смотрелся очень достойно, но после гола Мартиаля перестал сопротивляться и позволил "Юнайтед" комфортно довести дело до победы.
"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче
23.02.2020 18:55
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Последние комментарии:
ЮНВА!
(ответить)
Фернандеш хорош. Такого технаря с хорошим виденьем поля и чувством ситуации манкам не хватало. Может стать ключевым игроком в МЮ. Но есть подозрение, что ему очень необходимые мощные прямолинейные партнёры рядом, такие как Фред, Джеймс, Мактоминей… Если вдруг не будет по случаю кого-то, то свою игру может и не показывать. Ну по крайней мере пока. Что-то вроде Жоржиньо в Челси, только Фернандеш на уровень, а то и на два выше итальянца (или кто он там).
(ответить)
I still can't believe Jordan Henderson is the favourite to win The PFA Player of the Year.
Fred is better than Henderson at:
- Controlling the midfield
- Dribbling
- Passing
- Ball recoveries
- Tackling
The difference is one is a foreigner and one is English. So overrated.
Ехехехех)) не Карриком едины ))
(ответить)
Гол Марсьяля был из оффсайда имхо. Почему ВАР не смотрели хз. Игра присутствовала местами. Очень не понравилось вальяжное расслабленное высокомерное настроение обороны.
Ну, и из позитивного: Бруно просто красавчик! Игало, кажется, не хуже Марсьяля (хотя он в последних матчах полное днище). Появился Мактоминай.
(ответить)
Ливерпуль чемпион!
(ответить)
Как же по фактам порвали очко наркоротатору
(ответить)
https://understat.com/match/11910
Нормас, чо. Ставим крестик в календаре, МЮ сыграл не как говно, а как должен.
(ответить)
Постепенно вся биг-6 подтягивается к лидирующей группе, очередь за канонирами. Пенсы, как вы там, очко не поджимает ещё?
(ответить)
В гонке!
(ответить)
скажите
схуяли я что-то должен родине?
какой долг?
по кайфу не ходить в армию, развлекаться и проводить время с друзьями и телочками, слушать реп и зарабатывать бабки
збс
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ждем интервью Олега о том, что предпоследняя команда лиги увидела совершенно новый мю
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Бруну конечно хорош. На его фоне остальных как будто с ближайшего двора набрали.
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Фернандеш" разгромил "Уотфорд" и поднял МЮ на пятую строчку
(ответить)
Сяльскер аут
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гоолы! https://football-video.club/2020/02/23/manchester-junajted-uotford-video-obzor-matcha/
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Следующие 5 игр МЮ в АПЛ:
Эве выезд
Сити дом
Шпоры выезд
Шеффилд дом
Брайтон выезд
По-хорошему тут они теряют от 10 до 12ти очков из 15ти (c Брайтоном уж настроятся на победу думаю).
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ну всё, Сульшер снова гений - до того как влетят тому же Эвертону.
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Глори глори ман Юнайтед!
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просто напоминаю:
10-11: сосание браге в ЛЕ после 7го места в апл в 2009-10
11-12: 6е место в 2010-11 и хyи во рту вместо еврокубков
12-13: всос зениту в ЛЕ после 8го места в АПЛ в 2011-12
13-14: глотание xyёв после 7го места в сезоне 2012-13
15-16: ЛЕ из-за 6го места в сезоне 2014-15
16-17: глотание xyёв из-за 8го места в 2015-16
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Красные дьяволы хороши
После заслуживают быть в четверке нежели галимые синие середнячки членсы
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