"Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и поднялся на пятую строчку

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и, пользуясь осечками конкурентов, поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в минувший понедельник в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мейсон Гринвуд, заменив Эрика Байи и Брандона Уильямса.



"Шершни" предыдущий раз играли еще 8 февраля против "Брайтона", и относительно того матча главный тренер Найджел Пирсон поменял лишь Эдриана Мариаппу, вместо которого появился Крейг Доусон.



Матч начался с опаснейшего момента у ворот хозяев. Неманья Матич и Харри Магуайр столкнулись друг с другом, позволив Трою Дини выскочить на убойную позицию внутри штрафной, однако нападающий "Уотфорда" не ожидал столь щедрого подарка и промедлил с ударом, что позволило подоспевшему Люку Шоу спасти свою команду от жесткого конфуза.



"Юнайтед" ответил на это разминочным ударом с дистанции Гринвуда, а свой первый по-настоящему опасный момент создал на 17-й минуте. Вернее, его создал голкипер "Уотфорда" Бен Фостер отразив мяч после прострела Даниэля Джеймса прямо на Аарона Ван-Биссаку, который в створ не попал.



"Дьяволы", конечно, владели игровым преимуществом, однако "шершни" без особых проблем выдерживали их давление.



Игра была достаточно неторопливой, однако на 40-й минуте Бруну Фернандеш ее обострил, ворвавшись в штрафную и упав после контакта с Фостером. Рефери назначил пенальти, который сам же пострадавший и реализовал, забавно подпрыгнув перед ударом — 1:0.



В начале второго тайма гости результативно разыграли угловой, но их гол был отменен — Трой Дини сыграл на добивании после того, как Доусон плечом, которое арбитры сочли за руку, направил мяч в штангу.



А на 58-й минуте "Юнайтед" удвоил счет. Фернандеш запустил в прорыв по левому краю штрафной Антони Мартиаля, который с первой попытки не сумел пробить Фостера, но сам же подхватил мяч и после финта перебросил его через голкипера — 2:0.



После второго пропущенного гола "Уотфорд" совсем бросил играть и за 15 минут до конца пропустил еще раз. Гринвуд продвинулся со своей половины поля до подступов к чужой штрафной, сыграл в стенку с Фернандешем и нанес мощный удар с левой ноги под перекладину — 3:0.



На этом игра по сути закончилась, хотя на 85-й минуте появившийся на замену у "дьяволов" Одион Игало вполне мог огорчить свой бывший клуб. Нигерийский нападающий уже проскочил мимо Фостера, но угол оказался слишком острым для прицельного удара.



При равном счете и даже при счете 1:0 "Уотфорд" смотрелся очень достойно, но после гола Мартиаля перестал сопротивляться и позволил "Юнайтед" комфортно довести дело до победы.



"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче