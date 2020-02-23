Лапорт будет готов сыграть с "Реалом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эмерик Лапорт будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" на следующей неделе.

Накануне Гвардиола заменил Лапорта вскоре после перерыва победного для "горожан" матча Премьер-Лиги против "Лестера" (0:1). Это была вторая на текущей неделе игра для Эмерика, который лишь недавно вернулся после нескольких месяцев отсутствия с серьезной травмой колена.



Однако переживать болельщикам "Сити" не стоит — бывший защитник "Атлетика" сможет отправиться на "Сантьяго Бернабеу".



"Он сам попросил его заменить, но он не травмирован. Он просто чувствовал себя не лучшим образом. Нельзя забывать, что он был травмирован четыре или пять месяцев, а за Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Харви Барнсом нужно много бегать — они такие быстрые. Это была весьма другая игра, нежели против "Вест Хэма". Но он в порядке".



"Сможет ли он сыграть 90 минут против "Реала" в среду? Да", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.