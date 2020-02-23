Жиру надеется, что победа над "Тоттенхэмом" станет поворотным моментом для "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что победа 2:1 над "Тоттенхэмом" может стать поворотным моментом сезона для его команды.

На протяжении последних недель "синие" опасно балансировали на четвертой позиции, раз за разом давая конкурентам шансы обойти себя в таблице Премьер-Лиги.



Проиграй "Челси" "Тоттенхэму" накануне, и команда Фрэнка Лэмпарда опустилась бы за пределы топ-4, однако гол Жиру принес "синим" важнейшие три очка. Оливье надеется, что теперь они с партнерами прибавят и застолбят за собой путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



"Это был очень важный матч для нас. Я бы хотел отметить командный дух. Мы продемонстрировали замечательный характер".



"Мы знали, что этот матч может стать поворотным моментом для нас, потому что в последнее время мы слегка растеряли уверенность в себе, играя дома. Было приятно реабилитироваться и одержать эту тяжелую победу против злейшего врага", — приводит слова Жиру Goal.