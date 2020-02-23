Азар пропустит матчи с "Сити" из-за перелома лодыжки

Плеймейкер "Реала" Эден Азар пропустит оба матча против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов из-за перелома лодыжки.

Ответный матч на "Этихад" 17 марта виделся первой возможность для Азара вернуться в Англию с момента, как он отправился из "Челси" в "Реал" прошлым летом.



Однако теперь Эден пропустит эту игру, как и первую встречу "Реала" и "Сити" в ближайшую среду. 29-летний бельгиец, едва вернувшийся после трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки, получил рецидив в матче Ла Лиги против "Леванте" накануне.



"После углубленного обследования, проведенного медицинским штабом "Реала" сегодня, у игрока был диагностирован перелом в дистальном отделе малоберцовой кости", — гласит заявление Королевского клуба.



В Мадриде не уточняют, как долго будет отсутствовать Азар, однако The Guardian оценивает срок восстановления Эдена в два месяца.