Азар пропустит матчи с "Сити" из-за перелома лодыжки
Плеймейкер "Реала" Эден Азар пропустит оба матча против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов из-за перелома лодыжки.
Ответный матч на "Этихад" 17 марта виделся первой возможность для Азара вернуться в Англию с момента, как он отправился из "Челси" в "Реал" прошлым летом.
Однако теперь Эден пропустит эту игру, как и первую встречу "Реала" и "Сити" в ближайшую среду. 29-летний бельгиец, едва вернувшийся после трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки, получил рецидив в матче Ла Лиги против "Леванте" накануне.
"После углубленного обследования, проведенного медицинским штабом "Реала" сегодня, у игрока был диагностирован перелом в дистальном отделе малоберцовой кости", — гласит заявление Королевского клуба.
В Мадриде не уточняют, как долго будет отсутствовать Азар, однако The Guardian оценивает срок восстановления Эдена в два месяца.
23.02.2020 16:00
Просмотров: 1614
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
устроился инвалид как уэльский гольфист прям
(ответить)
вчера в кои то веки глянул матч Реала, это просто дно. при чем Азар из игрока, который тянул всю синюю помойку превратился в днаря со скамейки.
(ответить)
сидел бы в почтилси и сидел, был бы главным там, а теперь просто один из многих!
(ответить)
Санчес, Коут, Азар. Все трое были просто разъебывателями.
(ответить)
да что с ним что без него
домашний матч реал выиграет
а вот в гостях может и засосать как он обычно делает
(ответить)
Жаль хотелось посмотреть на него в деле! Но как понял что он стал хрустальным! Старость не радость .....
(ответить)
Обидная травма. Черная полоса продолжается
(ответить)
После Челси это не тот Азар, что раньше. Легенда синих.
(ответить)
норм оперативно сплавили это стекло)
(ответить)
Коутинье, Азар.... Два долбаеба.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий