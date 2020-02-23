Азар пропустит матчи с "Сити" из-за перелома лодыжки

Эден Азар Плеймейкер "Реала" Эден Азар пропустит оба матча против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов из-за перелома лодыжки.

Ответный матч на "Этихад" 17 марта виделся первой возможность для Азара вернуться в Англию с момента, как он отправился из "Челси" в "Реал" прошлым летом.

Однако теперь Эден пропустит эту игру, как и первую встречу "Реала" и "Сити" в ближайшую среду. 29-летний бельгиец, едва вернувшийся после трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки, получил рецидив в матче Ла Лиги против "Леванте" накануне.

"После углубленного обследования, проведенного медицинским штабом "Реала" сегодня, у игрока был диагностирован перелом в дистальном отделе малоберцовой кости", — гласит заявление Королевского клуба.

В Мадриде не уточняют, как долго будет отсутствовать Азар, однако The Guardian оценивает срок восстановления Эдена в два месяца.


Метки Азар, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1614

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  1. blackdreamer 23.02.2020 16:53 # blackdreamer
    устроился инвалид как уэльский гольфист прям

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  2. acceptodessa 23.02.2020 16:36 # acceptodessa
    вчера в кои то веки глянул матч Реала, это просто дно. при чем Азар из игрока, который тянул всю синюю помойку превратился в днаря со скамейки.

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  3. scauzer11 23.02.2020 16:34 # scauzer11
    сидел бы в почтилси и сидел, был бы главным там, а теперь просто один из многих!

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  4. easports 23.02.2020 16:31 # easports
    Санчес, Коут, Азар. Все трое были просто разъебывателями.

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  5. superperez101 23.02.2020 16:23 # superperez101
    да что с ним что без него
    домашний матч реал выиграет
    а вот в гостях может и засосать как он обычно делает

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  6. chelsiukpro 23.02.2020 16:20 # chelsiukpro
    Жаль хотелось посмотреть на него в деле! Но как понял что он стал хрустальным! Старость не радость .....

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  7. ry-l 23.02.2020 16:09 # ry-l
    Обидная травма. Черная полоса продолжается

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  8. mancunia-planet 23.02.2020 16:07 # mancunia-planet
    После Челси это не тот Азар, что раньше. Легенда синих.

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  9. alexomck 23.02.2020 16:05 # alexomck
    норм оперативно сплавили это стекло)

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  10. mikkiynwa 23.02.2020 16:04 # mikkiynwa
    Коутинье, Азар.... Два долбаеба.

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