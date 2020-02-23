Венгер поставил цель перед "Арсеналом" для попадания в топ-4

Экс-рулевой "Арсенала" Арсен Венгер поставил перед командой Микеля Артеты цель по очкам для попадания в топ-4 Премьер-Лиги.

К воскресному матчу против "Эвертона" подопечные Артеты подходят, располагаясь в нижней половине таблицы, однако победа позволит "канонирам" вернуться в преследующий "Челси" пелотон.



По мнению Венгера, судьба четвертого места еще далеко не решена, однако в остатке сезона "Арсеналу" необходимо набирать в среднем по два очка за матч, тогда как до сих пор этот показатель составлял 1.3 за матч.



"У всех этих команд есть шанс. Похоже на то, что первая тройка ушла в отрыв, но в то же время другие команды лиги прибавили, а некоторые представители "большой шестерки" сбавили обороты".



"26 матчей уже позади, а после воскресенья останется разыграть 33 очка. Если из них ты наберешь 22-25, у тебя будут шансы", — сообщил Венгер BeIN Sports.