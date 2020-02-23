Стерлинг пожаловался, что игроков "Сити" не уважают так, как звезд "Ливерпуля"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пожаловался, что игроков его команды не уважают так, как звезд "Ливерпуля".

В шести предыдущих сезонах "Сити" трижды брал титул Премьер-Лиги, однако никто из "горожан" не признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Стерлинг, который в прошлом сезоне стал молодым Игроком Года, считает, что это говорит о предвзятом отношении к команде Хосепа Гвардиолы.



"Особенно в прошлом году, когда мы завоевали четыре трофея на внутренней арене и не получили награду Игроку Года, это говорит само за себя".



"Та награда досталась игроку "Ливерпуля" (Виргилу Ван Дейку), который провел великолепный сезон, но я смотрю на предыдущие сезоны — Яя Туре забил 20 голов из полузащиты и тоже не стал Игроком Года".



"Кроме того, Серхио Агуэро находится в клубе более семи лет, он забивал невероятные голы, но никто из игроков "Сити" не получил эту награду".



"Это просто невозможно, чтобы ты выиграл лигу четыре раза, и никто из твоих игроков не стал бы Игроком Года".



"В этом году "Ливерпуль" выиграет лигу, а Игроком Года точно станет игрок "Ливерпуля". Мы выигрывали лигу четыре раза, но к нам не проявляли того же уважения".



"Когда мы выиграли лигу в первый раз (при Гвардиоле), Кевин Де Брюйне был невероятен, но они отдали награду другому игроку (Нголо Канте)".



"Каждый год мы берем какой-нибудь большой трофей, а награду отдают игроку другой команды. Это не зависит от нас, но мы не опускаем руки", — цитирует Стерлинга Daily Mail.