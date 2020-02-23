МЮ заплатил 4.6 млн. фунтов комиссионных, подписывая Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" заплатил 5.5 млн. евро (4.6 млн. фунтов) комиссионных за трансфер полузащитника Бруну Фернандеша.

Как сообщает A Bola, опубликованная "Спортингом" финансовая отчетность гласит о том, что в прошлом месяце лиссабонский клуб сразу получил от "Юнайтед" 55 млн. евро (46 мл. фунтов), но еще 25 млн. евро (21 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.

Также "Спортинг" будет претендовать на 10-процентную долю с последующей перепродажи игрока сборной Португалии "красными дьяволами".

Что касается комиссионных, то их разделят между собой агент Жорже Мендеш и PositionNumber, персональное агенство игрока.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 12:40

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  1. alexomck 23.02.2020 13:05 # alexomck
    МЮ не поимели в кои-то веки - на главную.

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  2. artalehman 23.02.2020 12:44 # artalehman
    Вплоне адеквато, у Хурайолы там не 10% от трансфера а 30-40.

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