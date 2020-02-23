МЮ заплатил 4.6 млн. фунтов комиссионных, подписывая Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" заплатил 5.5 млн. евро (4.6 млн. фунтов) комиссионных за трансфер полузащитника Бруну Фернандеша.

Как сообщает A Bola, опубликованная "Спортингом" финансовая отчетность гласит о том, что в прошлом месяце лиссабонский клуб сразу получил от "Юнайтед" 55 млн. евро (46 мл. фунтов), но еще 25 млн. евро (21 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.



Также "Спортинг" будет претендовать на 10-процентную долю с последующей перепродажи игрока сборной Португалии "красными дьяволами".



Что касается комиссионных, то их разделят между собой агент Жорже Мендеш и PositionNumber, персональное агенство игрока.