"Интер" проявляет интерес к Обамеянгу и Мартиалю

"Интер" включил двух нападающих из Премьер-Лиги на замену Лаутаро Мартинесу, который, вероятно, будет продан в "Барселону" грядущим летом.

Как сообщает Daily Mirror, "Барселона" видит в Мартинесе преемника для Луиса Суареса и собирается потратить на приобретение Лаутаро 150 миллионов евро (126 млн. фунтов).



Готовясь к расставанию с Мартинесом, клуб с "Сан-Сиро" уже составляет шорт-лист кандидатов на замену аргентинцу, и в этот список вошли Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" и Антони Мартиаль из "Манчестер Юнайтед".



При этом Обамеянг и Мартиаль являются именно приоритетными целями для Антонио Конте. Среди прочих вариантов "Интер" рассматривает Тимо Вернера, Антуана Гризманна, Оливье Жиру и Дриса Мертенса.