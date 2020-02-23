Матич снова счастлив в "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич заявил, что в данный момент он счастлив в "Манчестер Юнайтед".

В первые месяцы этого сезона Матич не пользовался особым доверием у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, однако тот был вынужден довериться Неманье после травм Скотта Мактоминея и Поля Погба.



Начиная с декабря, Матич помог "Юнайтед" сохранить ворота в восьми из 14 своих сыгранных матчей. 31-летний серб доволен тем, как изменилась его ситуация, и более не помышляет об уходе из клуба.



"Таков футбол! Сейчас я в форме, счастлив и играю. В данный момент все хорошо".



"Я знаю, что футбол изменчив. Я не знал, когда придет мое время, но я знал, что у меня будут шансы играть, и моя задача — стараться изо всех сил. Именно так я и поступаю. Даже если ты не играешь, ты должен быть всегда сосредоточен".



"Даже когда ты моложе, ты должен понимать, что может прийти твое время, и тебе нужно будет воспользоваться своим шансом. Так и со мной. Это одинаково для игроков всех возрастов".



"Конечно, гораздо проще играть регулярно. Когда ты в хорошей форме, тебе проще. Ты увереннее в себе, и тебе привычно играть каждую неделю или каждые три-четыре дня".



"Когда ты не играешь регулярно, а выходишь на поле где-нибудь раз в месяц, это гораздо сложнее", — цитирует Матича Daily Mirror.