Джеррард хочет возобновить соперничество с Лэмпардом как тренер

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что хотел бы возобновить соперничество с Фрэнком Лэмпардом на тренерском уровне.

В свое время велись ожесточенные дебаты, кто из двух английских полузащитников лучше: Джеррард или Лэмпард.

С недавних пор оба являются тренерами. Первый возглавляет "Рейнджерс", а второй трудится в "Челси". Однако Стивен хотел бы, чтобы их пути с Фрэнком снова пересеклись.

"Я восхищаюсь Фрэнком за его уверенность в себе и то, что он вел "Челси" вперед во время трансферного запрета. Я горжусь им как его бывший партнер по команде".

"Когда мы были игроками, нас постоянно сравнивали с Фрэнком, и это было естественно. Можем ли мы играть вместе? Кто лучше? Этот элемент соперничества до сих пор остается между нами, хотя у каждого из нас совершено разная работа", — сообщил Джеррард Daily Mail.


Метки Джеррард, Лэмпард, Рейнджерс, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 09:25

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  1. manutd-20champ 23.02.2020 10:32 # manutd-20champ
    в чемпионате шотландии разве что.

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  2. dean-winchester 23.02.2020 10:09 # dean-winchester
    Лэмпард был очень крутым игроком. Но Джеррард мог делать то, что делал Лэмпард, а Лэмпард не мог делать то, что делал Джеррард (скорость, агрессия, универсальность, харизма, способность вести за собой команду).

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  3. rap-woiska 23.02.2020 09:46 # rap-woiska
    теперь с тренерского мостика будет поливать бича лондонского

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  4. keane16 23.02.2020 09:35 # keane16
    Ну да, ещё рыжего и невила возьмите к себе в компанию. Джи за 3 тура тупо слил чемпионство кельтам, как с барского плеча...соперничество возобновляет

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