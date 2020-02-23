Джеррард хочет возобновить соперничество с Лэмпардом как тренер
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что хотел бы возобновить соперничество с Фрэнком Лэмпардом на тренерском уровне.
В свое время велись ожесточенные дебаты, кто из двух английских полузащитников лучше: Джеррард или Лэмпард.
С недавних пор оба являются тренерами. Первый возглавляет "Рейнджерс", а второй трудится в "Челси". Однако Стивен хотел бы, чтобы их пути с Фрэнком снова пересеклись.
"Я восхищаюсь Фрэнком за его уверенность в себе и то, что он вел "Челси" вперед во время трансферного запрета. Я горжусь им как его бывший партнер по команде".
"Когда мы были игроками, нас постоянно сравнивали с Фрэнком, и это было естественно. Можем ли мы играть вместе? Кто лучше? Этот элемент соперничества до сих пор остается между нами, хотя у каждого из нас совершено разная работа", — сообщил Джеррард Daily Mail.
23.02.2020 09:25
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Последние комментарии:
в чемпионате шотландии разве что.
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Лэмпард был очень крутым игроком. Но Джеррард мог делать то, что делал Лэмпард, а Лэмпард не мог делать то, что делал Джеррард (скорость, агрессия, универсальность, харизма, способность вести за собой команду).
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теперь с тренерского мостика будет поливать бича лондонского
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Ну да, ещё рыжего и невила возьмите к себе в компанию. Джи за 3 тура тупо слил чемпионство кельтам, как с барского плеча...соперничество возобновляет
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