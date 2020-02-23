Джеррард хочет возобновить соперничество с Лэмпардом как тренер

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что хотел бы возобновить соперничество с Фрэнком Лэмпардом на тренерском уровне.

В свое время велись ожесточенные дебаты, кто из двух английских полузащитников лучше: Джеррард или Лэмпард.



С недавних пор оба являются тренерами. Первый возглавляет "Рейнджерс", а второй трудится в "Челси". Однако Стивен хотел бы, чтобы их пути с Фрэнком снова пересеклись.



"Я восхищаюсь Фрэнком за его уверенность в себе и то, что он вел "Челси" вперед во время трансферного запрета. Я горжусь им как его бывший партнер по команде".



"Когда мы были игроками, нас постоянно сравнивали с Фрэнком, и это было естественно. Можем ли мы играть вместе? Кто лучше? Этот элемент соперничества до сих пор остается между нами, хотя у каждого из нас совершено разная работа", — сообщил Джеррард Daily Mail.