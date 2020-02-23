Ван дер Мейде удивлен, что Зийеш выбрал "Челси", а не команду топ-уровня

Хаким Зийеш Бывший игрок сборной Голландии и "Эвертона" Энди Ван дер Мейде удивлен, что вингер "Аякса" Хакиим Зийеш выбрал для продолжения карьеры "Челси".

Ранее в феврале было объявлено, что 1 июля Зийеш официально присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.

Выбор Хакима удивляет Ван дер Мейде, который считает, что 26-летний марокканец мог бы перейти в команду уровня "Баварии".

"Для него настало время уйти. Хаким готов и должен сделать следующий шаг. Эредивизия — это тренировка для Зийеша. Для него имело смысл подыскать новую команду. Ты должен к этому стремиться как спортсмен топ-уровня".

"Просто я не ожидал, что он отправится в "Челси". Я не считаю их командой топ-уровня или стабильным клубом. Я ожидал, что он отправится куда-нибудь вроде "Баварии".

"Конечно, положение команд под "Ливерпулем" может измениться, если "Манчестер Сити" действительно накажут. "Челси" может извлечь выгоду из этого и включиться в борьбу за трофеи, но опять же — когда они играют, я не думаю: "Вау, я останусь дома и посмотрю", — сообщил Ван дер Мейде VTBL.


Метки Аякс, Ван дер Мейде, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 23.02.2020 08:31 # liverbro
    Челси не команда топ-уровня и не стабильный клуб?он каким местом АПЛ смотрит?

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  2. pistolero-lfc 23.02.2020 07:53 # pistolero-lfc
    Как делать трансферы, руководство от Щольсей:

    1. Получить трансферный бан на 2 окна
    2. После 1-го окна, запросить снятие бана
    3. Получить снятие бана
    4. Никого не купить во время трансферного окна
    5. Подписать игрока после закрытия трансферного окна, заплатив больше денег, чем прописано в отступных.
    6. Квалифицироваться в Лигу Европы, даже когда 5-место получает путевку в ЛЧ
    7. Добро Пожаловать в Щолсей

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  3. yamateh 23.02.2020 07:37 # yamateh
    Иксперт аки Каррагер идем дальше

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  4. chebrec 23.02.2020 07:20 # chebrec
    Очередной хейтор аристократов с полыхающий пуканом

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  5. che-ger 23.02.2020 07:18 # che-ger
    Чтобы понять какой клуб топовый ,надо хотябы понимать в футболе. Очередной погорелец ,смешно даже читать такие интервью ))

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  6. division 23.02.2020 07:16 # division
    Баварка топ только в донном чемпе Германии. В Англии также бы за четверку боролись

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  7. mikkiynwa 23.02.2020 07:05 # mikkiynwa
    Хахаххаааахаахахаххахааххах

    Как же топово поссали на Челче

    Там ещё мечта этих лохов синих, Вернер, все ссыт на них, постоянно подлизывая ЛФК, ору

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  8. iceteam 23.02.2020 07:03 # iceteam
    Ждём фанатов красной помойки, которые прокукарекают о том. что Челси - это не топ-клуб)

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