Ван дер Мейде удивлен, что Зийеш выбрал "Челси", а не команду топ-уровня
Бывший игрок сборной Голландии и "Эвертона" Энди Ван дер Мейде удивлен, что вингер "Аякса" Хакиим Зийеш выбрал для продолжения карьеры "Челси".
Ранее в феврале было объявлено, что 1 июля Зийеш официально присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.
Выбор Хакима удивляет Ван дер Мейде, который считает, что 26-летний марокканец мог бы перейти в команду уровня "Баварии".
"Для него настало время уйти. Хаким готов и должен сделать следующий шаг. Эредивизия — это тренировка для Зийеша. Для него имело смысл подыскать новую команду. Ты должен к этому стремиться как спортсмен топ-уровня".
"Просто я не ожидал, что он отправится в "Челси". Я не считаю их командой топ-уровня или стабильным клубом. Я ожидал, что он отправится куда-нибудь вроде "Баварии".
"Конечно, положение команд под "Ливерпулем" может измениться, если "Манчестер Сити" действительно накажут. "Челси" может извлечь выгоду из этого и включиться в борьбу за трофеи, но опять же — когда они играют, я не думаю: "Вау, я останусь дома и посмотрю", — сообщил Ван дер Мейде VTBL.
23.02.2020 07:00
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Последние комментарии:
Челси не команда топ-уровня и не стабильный клуб?он каким местом АПЛ смотрит?
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Как делать трансферы, руководство от Щольсей:
1. Получить трансферный бан на 2 окна
2. После 1-го окна, запросить снятие бана
3. Получить снятие бана
4. Никого не купить во время трансферного окна
5. Подписать игрока после закрытия трансферного окна, заплатив больше денег, чем прописано в отступных.
6. Квалифицироваться в Лигу Европы, даже когда 5-место получает путевку в ЛЧ
7. Добро Пожаловать в Щолсей
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Иксперт аки Каррагер идем дальше
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Очередной хейтор аристократов с полыхающий пуканом
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Чтобы понять какой клуб топовый ,надо хотябы понимать в футболе. Очередной погорелец ,смешно даже читать такие интервью ))
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Баварка топ только в донном чемпе Германии. В Англии также бы за четверку боролись
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Хахаххаааахаахахаххахааххах
Как же топово поссали на Челче
Там ещё мечта этих лохов синих, Вернер, все ссыт на них, постоянно подлизывая ЛФК, ору
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Ждём фанатов красной помойки, которые прокукарекают о том. что Челси - это не топ-клуб)
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