Ван дер Мейде удивлен, что Зийеш выбрал "Челси", а не команду топ-уровня

Бывший игрок сборной Голландии и "Эвертона" Энди Ван дер Мейде удивлен, что вингер "Аякса" Хакиим Зийеш выбрал для продолжения карьеры "Челси".

Ранее в феврале было объявлено, что 1 июля Зийеш официально присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.



Выбор Хакима удивляет Ван дер Мейде, который считает, что 26-летний марокканец мог бы перейти в команду уровня "Баварии".



"Для него настало время уйти. Хаким готов и должен сделать следующий шаг. Эредивизия — это тренировка для Зийеша. Для него имело смысл подыскать новую команду. Ты должен к этому стремиться как спортсмен топ-уровня".



"Просто я не ожидал, что он отправится в "Челси". Я не считаю их командой топ-уровня или стабильным клубом. Я ожидал, что он отправится куда-нибудь вроде "Баварии".



"Конечно, положение команд под "Ливерпулем" может измениться, если "Манчестер Сити" действительно накажут. "Челси" может извлечь выгоду из этого и включиться в борьбу за трофеи, но опять же — когда они играют, я не думаю: "Вау, я останусь дома и посмотрю", — сообщил Ван дер Мейде VTBL.