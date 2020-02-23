27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 февраля, тремя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансяция



Потеря очков "Тоттенхэмом" и "Шеффилд Юнайтед" накануне дает возможность "Манчестер Юнайтед" подняться на пятое место, однако в минувший четверг "красные дьяволы" проводили матч Лиги Европы в Бельгии, и поэтому у них могут возникнуть проблемы со свежестью. В декабре именно с победы над "Юнайтед" "Уотфорд" начал свою серию из шести поединков без поражений, благодаря которой выкарабкался из зоны вылета. Зато "дьяволы" выиграли 16 из 18 последних встреч с "шершнями во всех соревнованиях.



Полузащитник "Юнайтед" Скотт Мактоминей готов провести свой первый с Boxing Day матч. Одион Игало может дебютировать перед "Олд Траффорд". Поль Погба и Мейсон Гринвуд вне игры.



"Уотфорду" предстоит оценить состояние Кике Фемении и Исмаилы Сарра.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОРВИЧ 17:00



Посреди недели "Вулверхэмптон" в блестящем стиле разобрался с "Эспаньолом", отгрузив своему сопернику по 1/16 финала Лиги Европы четыре безответных мяча. "Норвич" имел достаточно времени, чтобы поразмыслить над своим положением, которое близко к безнадежному — "канарейки" в семи очках от спасительного места. "Норвич" не выиграл ни одной из трех последних встреч с "волками", хотя до этого одержал три победы подряд.



В лазарете "Вулверхэмптона" остается только Рубен Винагре.



Защитник "Норвича" Сэм Байрам уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Кристоф Циммерман и Онель Эрнандес будут осмотрены медиками.



АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 19:30 Онлайн-трансяция



"Арсенал" — единственная наряду с "Ливерпулем" команда, еще не проигрывавшая в Премьер-Лиге в 2020 году. Мало-помалу "канониры" обретают уверенность в себе при Микеле Артете и начинают конвертировать ничьи в победы. "Эвертон" тоже на хорошем ходу и потерпел лишь одну поражение в 11 последних матчах Премьер-Лиги, имея все шансы побороться за путевку в еврокубки. Однако в пяти последних выездах на "Эмирейтс" в рамках чемпионата "ириск" все пять раз проиграли.



Полузащитник "Арсенал" Месут Озил снова доступен после того, как пропустил матч Лиги Европы с "Олимпиакосом" из-за родов супруги. Лукас Торрейра должен оправиться после болезни. Седрик Соареш все еще не готов к дебюту — в отличие от Пабло Мари.



Свой первый матч с ноября может сыграть полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш. Фабиан Дельф возвращается после дисквалификации. Тео Уолкотту предстоит фитнес-тест.