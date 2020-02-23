"Вулверхэмптон" интересуется Сен-Максименом

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к вингеру "Ньюкасла" Аллану Сен-Максимену.

Сен-Максимен присоединился к "сорокам" только прошлым летом, будучи купленным у "Ниццы" за 16.5 млн. фунтов. Своей техникой и скоростью Аллан влюбил в себя фанатов "Ньюкасла" и привлек внимание больших клубов Европы.



По информации Daily Mail, среди претендентов на Сен-Максимена значится и "Вулверхэмптон", которому может потребоваться усиление фланговой игры в случае расставания с Адамой Траоре.



На оцениваемого в 70 млн. фунтов Траоре претендуют "Реал" и "Барселона", блокировать интерес которых "волки" едва ли осмелятся, поэтому на "Молинью" уже подыскивают подходящую замену своему фактурному вингеру.



