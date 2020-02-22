Артета не уверен насчет нового контракта с Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что от него не зависит подписание нового контракта с вингером Букайо Сака.

Из-за кадровых проблем команды Сака был вынужден переквалифицироваться в левого защитника, однако это не мешает ему продолжать приносить пользу в атаке.



Достаточно сказать, что 18-летний англичанин является лучшим ассистентом "Арсенала" в этом сезоне — девять результативных передач.



Отличная игра Сака и его истекающий в июне 2021 контракт повлекли слухи об интересе к Букайо со стороны других клубов, однако Артета не может пообещать, что юниор заключит новую сделку.



"Это задача для клуба. Мой же приоритет состоит в том, чтобы он продолжал играть так, как играет, и продолжал развиваться. Он всегда задает правильные вопросы".



"Он очень смелый парень. Каждый раз, когда он приближается к чужой штрафной, он старается создать проблемы сопернику. Эти моменты возникают у него заслуженно — он очень хорош и поэтому играет".



"Обладать им — это великолепно для клуба. Если мы сможем давать реальные шансы игрокам из академии, даже когда остальные доступны, это покажет, что мы доверяем своим воспитанникам. Букайо очень хорошо пользуется своими шансами", — цитирует Артету Sky Sports.