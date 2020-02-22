"Сити" вырвал победу у "Лестера" и закрепился на втором месте
Незабитый пенальти не помешал "Манчестер Сити" отпраздновать победу в гостях у "Лестера" и закрепиться на втором месте в Премьер-Лиге — 0:1.
Относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона" 14 февраля в стартовом составе "лис" появились Кристиан Фукс, Деннис Прат и Келечи Ихеаначо.
По сравнению с победой 2:0 над "Вест Хэмом" в старте у "горожан" вышли Фернандиньо, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез.
Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте Джейми Варди оторвался от Фернандиньо и вышел один на один, однако его удар на себя приняла штанга.
На это гости вскоре ответили ударами Рияда Махреза и Илкая Гюндогана, но голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель оба раза сыграл надежно.
В целом "Сити" владел ощутимым преимуществом по владению мячом и территории, однако "лис" это вполне устраивало — они делали ставку на контратаки и были в этом довольно хороши.
В концовке первого тайма Серхио Агуэро подсек мяч в ворота Шмейхеля, однако гол был отменен — офсайд.
После перерыва игра не изменилась, а на 60-й минуте "Лестер" ошибся. Удар Гюндогана с линии штрафной попал в руку Прата, и рефери благодаря подсказке VAR назначил пенальти. К точке подошел Агуэро, однако Шмейхель совершил блестящий сейв после удара аргентинца.
Незабитый пенальти вскрыл игру. Вскоре Шмейхель не позволил Агуэро отличиться уже с игры. "Сити" нужна была победа, однако "лисы" тоже видели возможность поживиться очками.
И на 80-й минуте счет, наконец, был открыт. Гостям удалась атака на скорости, в завершении которой Махрез сделал короткую проникающую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса, а тот пробил в касание — 0:1.
В концовке матча трибуны "Кинг Пауэр" подгоняли свою команду вперед, однако "горожане" закрылись и своего уже не отдали.
Команды были достойны друг друга, и игра получилась довольно упорной, однако более высокое мастерство "Сити" все же нашло отражение на итоговом счете.
"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.02.2020 22:25
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Пенсы погорели на Ливерпуль в матче двух сторонних команд.
Как вы это делаете?)
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Вот смотрел я за Чилуэллом и так и не понял, чем он лучше Алонсо.
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Вот собственно нужно ли было Ситюкам жопы рвать, лучше бы в эконом режиме катали, или эти придурки надеются на чемпик? Реал их накажет, в итоге обасрутся там и там.
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Кто за Уайлдера, а кто за Фьори?
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Водка > коронавирус?
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Посмотрел только второй тайм, но у Лестера тут вообще без шансов. Рад за Жезуса, но Кун, конечно, должен был раньше решать, ну да ладно. Кароч, ЦАРИ на классе!!! Скриньте.))
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Всё-таки Роджерс топ. Состав Лестера по уровню исполнителей на голову ниже Сити, но как же они грамотно играют против одной из сильнейших команд Европы. Жаль, что пустили в конце. С уходом Ихеначо остроты в атаке конечно убавилось. Но тут отдельное спасибо бразильскому отмору, который попутал наверное во что играет. Там нарушение стопроцентное было.
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Хуесосы в гонке
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Пока вы тут горите,
Арсенал уже на 11 месте!
Ахахахха, заднеприводные трубочисты!
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Все, четверка сформирована!
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В ГОНКЕ!!!
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экспресс с кэфами 1.57, 1.32, 1.1, 1.48, где последние три зашли, предлагают кэш аут с плюсом в 6%
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КОРОЛИ!!!
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найс воллейбол
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Все таки Пеп просто царь. Только фанатастический нефарт позволит в этом сезоне колбасе взять лигу.
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почти обеспечили себе место в ЛЧ на след. сезон
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КОРОЛИ!!!
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