"Сити" вырвал победу у "Лестера" и закрепился на втором месте

Габриэль Жезус Незабитый пенальти не помешал "Манчестер Сити" отпраздновать победу в гостях у "Лестера" и закрепиться на втором месте в Премьер-Лиге — 0:1.

Относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона" 14 февраля в стартовом составе "лис" появились Кристиан Фукс, Деннис Прат и Келечи Ихеаначо.

По сравнению с победой 2:0 над "Вест Хэмом" в старте у "горожан" вышли Фернандиньо, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез.

Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте Джейми Варди оторвался от Фернандиньо и вышел один на один, однако его удар на себя приняла штанга.

На это гости вскоре ответили ударами Рияда Махреза и Илкая Гюндогана, но голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель оба раза сыграл надежно.

В целом "Сити" владел ощутимым преимуществом по владению мячом и территории, однако "лис" это вполне устраивало — они делали ставку на контратаки и были в этом довольно хороши.

В концовке первого тайма Серхио Агуэро подсек мяч в ворота Шмейхеля, однако гол был отменен — офсайд.

После перерыва игра не изменилась, а на 60-й минуте "Лестер" ошибся. Удар Гюндогана с линии штрафной попал в руку Прата, и рефери благодаря подсказке VAR назначил пенальти. К точке подошел Агуэро, однако Шмейхель совершил блестящий сейв после удара аргентинца.

Незабитый пенальти вскрыл игру. Вскоре Шмейхель не позволил Агуэро отличиться уже с игры. "Сити" нужна была победа, однако "лисы" тоже видели возможность поживиться очками.

И на 80-й минуте счет, наконец, был открыт. Гостям удалась атака на скорости, в завершении которой Махрез сделал короткую проникающую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса, а тот пробил в касание — 0:1.

В концовке матча трибуны "Кинг Пауэр" подгоняли свою команду вперед, однако "горожане" закрылись и своего уже не отдали.

Команды были достойны друг друга, и игра получилась довольно упорной, однако более высокое мастерство "Сити" все же нашло отражение на итоговом счете.

"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 22:25

Количество просмотров Просмотров: 572

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 22.02.2020 22:50 # pistolero-lfc
    Пенсы погорели на Ливерпуль в матче двух сторонних команд.

    Как вы это делаете?)

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  2. leysan 22.02.2020 22:48 # leysan
    Вот смотрел я за Чилуэллом и так и не понял, чем он лучше Алонсо.

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  3. lovrentiy 22.02.2020 22:40 # lovrentiy
    Вот собственно нужно ли было Ситюкам жопы рвать, лучше бы в эконом режиме катали, или эти придурки надеются на чемпик? Реал их накажет, в итоге обасрутся там и там.

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  4. fc-zenit 22.02.2020 22:38 # fc-zenit
    Кто за Уайлдера, а кто за Фьори?

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  5. electric 22.02.2020 22:38 # electric
    Водка > коронавирус?

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  6. mc-od 22.02.2020 22:36 # mc-od
    Посмотрел только второй тайм, но у Лестера тут вообще без шансов. Рад за Жезуса, но Кун, конечно, должен был раньше решать, ну да ладно. Кароч, ЦАРИ на классе!!! Скриньте.))

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  7. sausage 22.02.2020 22:33 # sausage
    Всё-таки Роджерс топ. Состав Лестера по уровню исполнителей на голову ниже Сити, но как же они грамотно играют против одной из сильнейших команд Европы. Жаль, что пустили в конце. С уходом Ихеначо остроты в атаке конечно убавилось. Но тут отдельное спасибо бразильскому отмору, который попутал наверное во что играет. Там нарушение стопроцентное было.

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  8. slash-lfc 22.02.2020 22:33 # slash-lfc
    Хуесосы в гонке

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  9. sellman 22.02.2020 22:30 # sellman
    Пока вы тут горите,
    Арсенал уже на 11 месте!

    Ахахахха, заднеприводные трубочисты!

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  10. brown-ale 22.02.2020 22:29 # brown-ale
    Все, четверка сформирована!

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  11. chebrec 22.02.2020 22:29 # chebrec
    В ГОНКЕ!!!

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  12. wengerrrro 22.02.2020 22:29 # wengerrrro
    экспресс с кэфами 1.57, 1.32, 1.1, 1.48, где последние три зашли, предлагают кэш аут с плюсом в 6%

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  13. scholes22 22.02.2020 22:29 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  14. zhan-lfc 22.02.2020 22:28 # zhan-lfc
    найс воллейбол

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  15. acceptodessa 22.02.2020 22:27 # acceptodessa
    Все таки Пеп просто царь. Только фанатастический нефарт позволит в этом сезоне колбасе взять лигу.

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  16. wengerrrro 22.02.2020 22:27 # wengerrrro
    почти обеспечили себе место в ЛЧ на след. сезон

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  17. griezmann 22.02.2020 22:26 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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