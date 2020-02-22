"Сити" вырвал победу у "Лестера" и закрепился на втором месте

Незабитый пенальти не помешал "Манчестер Сити" отпраздновать победу в гостях у "Лестера" и закрепиться на втором месте в Премьер-Лиге — 0:1.

Относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона" 14 февраля в стартовом составе "лис" появились Кристиан Фукс, Деннис Прат и Келечи Ихеаначо.



По сравнению с победой 2:0 над "Вест Хэмом" в старте у "горожан" вышли Фернандиньо, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез.



Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте Джейми Варди оторвался от Фернандиньо и вышел один на один, однако его удар на себя приняла штанга.



На это гости вскоре ответили ударами Рияда Махреза и Илкая Гюндогана, но голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель оба раза сыграл надежно.



В целом "Сити" владел ощутимым преимуществом по владению мячом и территории, однако "лис" это вполне устраивало — они делали ставку на контратаки и были в этом довольно хороши.



В концовке первого тайма Серхио Агуэро подсек мяч в ворота Шмейхеля, однако гол был отменен — офсайд.



После перерыва игра не изменилась, а на 60-й минуте "Лестер" ошибся. Удар Гюндогана с линии штрафной попал в руку Прата, и рефери благодаря подсказке VAR назначил пенальти. К точке подошел Агуэро, однако Шмейхель совершил блестящий сейв после удара аргентинца.



Незабитый пенальти вскрыл игру. Вскоре Шмейхель не позволил Агуэро отличиться уже с игры. "Сити" нужна была победа, однако "лисы" тоже видели возможность поживиться очками.



И на 80-й минуте счет, наконец, был открыт. Гостям удалась атака на скорости, в завершении которой Махрез сделал короткую проникающую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса, а тот пробил в касание — 0:1.



В концовке матча трибуны "Кинг Пауэр" подгоняли свою команду вперед, однако "горожане" закрылись и своего уже не отдали.



Команды были достойны друг друга, и игра получилась довольно упорной, однако более высокое мастерство "Сити" все же нашло отражение на итоговом счете.



"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче