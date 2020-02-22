Ван Галь оценил игру МЮ как "паршивую"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь раскритиковал игру "красных дьяволов" в матче Лиги Европы против "Брюгге".

В минувший четверг подопечные Оле Гуннара Сульшера добыли выездную ничью 1:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.



На матче в Бельгии присутствовал и Ван Галь, который тренировал "Юнайтед" с 2014 по 2016 год. Вердикт Луи оказался неутешителен.



"Луи думал, это было паршивое выступление. Нам обоим казалось, что это никчемный матч. Они могли совершить не более трех передач подряд, после чего теряли мяч. Луи вздыхал", — сообщил голландский тренер Хенк Хуварт, сидевший на трибуне рядом с Ван Галем, изданию Het Laatste Nieuws.